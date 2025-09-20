Cuando uno pasa por el gobierno de una institución deja un legado, aunque muchos lo que nos dejan son enchufados de sus pueblos que permanecen a cobijo del erario. Gervasio Hernández Palomeque fue el primer presidente democrático de la Diputación de Cádiz tras el franquismo y, por iniciativa de Rafael Garófano, quiso que los religiosos de las comunidades que prestaban servicio en el colegio Valcárcel y en la Institución tuvieran cada uno un contrato de trabajo y no estuvieran supeditados a la jerarquía de sus congregaciones. Se formó un escándalo morrocotudo por el Obispado y por los integristas de la época, aunque la imagen más famosa de Gervasio fue dando vueltas en bicicleta por la Plaza de España con Rafael el Bizco, que pretendía batir un récord mundial. Alfonso Perales quiso pasar a la historia por el Pacto del 92, aunque al final lo hizo sin pena ni gloria. Jesús Ruiz llegó fruto del congreso provincial del PSOE que ganaron los varguistas. Rafael Román intentó de verdad modernizar la Diputación y la convirtió en el centro del debate político y en un foco cultural de primer orden. Cabaña ha pasado a la posteridad por haber promovido El Rosal como ciudad deportiva del Cádiz CF, triste resultado después de ocho años de presidente y otro tanto de vicepresidente. Irene García pasó sin pena ni gloria. Salvo Román, para todos lo más importante era la vida interna de su partido, usar los medios públicos para afianzar su poder a través de liberaciones, subvenciones, asesores y otras canonjías. Pepe Loaiza pasará a la posteridad por haber traído la Vuelta Ciclista a costa de ingentes cantidades de dinero público que se detrajeron de otras necesidades. Se establecía el recorrido según los ayuntamientos fueran del PP o del PSOE, incluso la publicidad se grababa en una playa o en otra si el término municipal tenía gobierno popular, y los socialistas que se buscaran la vida. Loaiza había sido enviado a la Diputación por Antonio Sanz, al que cuidó el cortijo mientras este estaba en otros destinos. Aquellas dos ediciones de la Vuelta solo sirvieron para colocar después a uno de los colaboradores de Loaiza en la organización, un ejercicio de puerta giratoria. Hubiera sido magnífico que este año pasase por la provincia para que hubiéramos podido boicotear su desarrollo como han hecho catalanes, vascos, gallegos y madrileños. Una lástima, ya no quedan presidentes de la Diputación como antes, con lo que nos hubiéramos divertido. Menos mal que nos queda el Eurovelo con la plataforma de madera ocultada por las dunas de Cortadura, como habían avisado los ecologistas.