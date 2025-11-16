Traspié en el muelle

La Autoridad Portuaria ha declarado desierto el concurso para la adjudicación del macroaparcamiento que está previsto en la Punta de San Felipe. Es el primer traspié en una de las más ambiciosas operaciones urbanísticas previstas en la ciudad de Cádiz, dentro del plan de conexión entre el muelle y la ciudad. Ahora la APBC tendrá que sacar un nuevo concurso, modificando diversas cuestiones del primero, para evitar un parón en esta obra.