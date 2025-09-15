Tengo que decir que Mariló Montero lleva razón en lo que respecta a TVE: se ha convertido en una parrilla de programación para todos los activistas del Gobierno, desde los moderadores a los contertulios, una especie de Telerebelde al servicio del poder, donde han encontrado acomodo pelotas de todo tipo, como suele ser habitual los pelotas siempre triunfan. El Gobierno quería montar un canal de televisión para lo que presionó al Grupo PRISA hasta que esta empresa dijo que no, según parece ya no hace falta reordenar el espacio Radioeléctrico que antes era imprescindible para que cupiese una nueva frecuencia de TDT. Ahora esa función a favor del Gobierno la hace TVE, la diferencia es que la hace con dinero público para satisfacer las ansias propagandísticas de PSOE y Sumar. Por supuesto ya lo hacía el PP con Urdaci, Sáez de Buruaga, López Amor y el resto de manipuladores, la excusa perfecta para justificar lo que se hace ahora, lo mismo que antes pero a favor de otros. Igual podemos decir de Canal Sur, la televisión al servicio del PP, de Juanma Moreno y del gobierno de la Junta, con Saurina y Meadoro al frente del comando de propagandistas de derechas. Nos lo ponen muy difícil a los que siempre hemos defendido la televisión pública porque si se usan medios de todos con fines privados se convierte en una manera de corrupción que asumimos con naturalidad, como si fuera una costumbre que debemos aceptar. Podríamos decir algo parecido de Onda Cádiz, la televisión pública local, se montó como un juguete que Teófila Martínez le puso por reyes a Jorge Moreno, que este utilizaba a su antojo para colocar a los afines , desde los programas de mascotas a los periodistas a los que pagaban generosos salarios por programas espantosos e innecesarios con el único fin de tenerlos comprados para la causa. Durante años Jorge Moreno decidía todo lo concierte a Onda Cádiz que, como daba retransmisiones de carnaval, Semana Santa y el Cádiz los vecinos quedaban narcotizados aunque la broma saliera por 4 millones de euros al año . Cuando ganó el Kichi la presentadora del programa de mascotas Latife Kalaf, recogió sus cosas y se fue sin pedir el finiquito. Luego llegó David Navarro, que debería pensar de sí mismo que era un brillante político que podía permitirse buscar refugio en la tele municipal a vecinos y amigotes, o Barcia que cuidaba de sus amigas. Ahora la escaleta de informativos la hace el Teru, brillante gestor televisivo con una importante experiencia en el sector y un curriculum académico de primer nivel, como sabe todo el mundo.