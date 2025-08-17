Un respeto a la autopista AP-4Un servicio muy deficiente

Aunque con cierto retraso el alcalde de Cádiz ha terminado reconociendo las múltiples deficiencias que viene arrastrando el servicio de transporte urbano en la ciudad, con autobuses algunos muy antiguos y otros con problemas continuos en su aire acondicionado. La orden municipal de que en los días de calor extremo no circule ningún vehículo sin su climatización operando al cien por cien debe ser entendida como el primer paso de una reestructuración que ha de ser mucho más profunda. Es lo mínimo que se merecen los numerosos usuarios de este servicio público.