Dicen que el ministro Óscar Puente está de baja, salvo para tuitear contra Feijóo. El pájaro no dice ni pío del desastre de los trenes. Si Margarita Robles es una pájara en el dialecto sanchista, el mostrenco debe ser un pájaro, ¿no? La ausencia de mensajes de Puente sobre los fallos estrepitosos en la red ferroviaria genera ansiedad en sus seguidores. Hay un vacío. Comienza el cónclave del PP en Madrid y echamos en falta las homilías de Puente. ¿Qué opinará de la concentración de poder orgánica en la persona de Miguel Tellado? Puente podría proclamar que el gallego es “el puto amo de Génova”. ¿No dijo eso de Sánchez para alabar su papel en el tablero europeo? ¿Recuerdan? “Tiene autonomía, discurso, se le respeta y habla inglés. No tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí”. En poco tiempo hemos comprobado cómo de blando es ese respeto. Estamos enfrentados a Estados Unidos e Israel, dos malísimos enemigos, y literalmente señalados en la OTAN. Pero, chico, si Sánchez habla inglés... Todo puede ser revertido. El PP ya tiene a su nuevo “puto amo”. Ni Álvarez Cascos ejerció tantas competencias. Ni Guerra en los años de hegemonía del PSOE. Don Miguel casi podría ponerse en el rótulo “Generalísimo secretario”. Dos gallegos cabalgan juntos como en tiempos dos andaluces en Ferraz. Ni cuotas ni equilibrios. Feijóo tiene claro que torea con su cuadrilla, que llegado el caso es la que saldría a librarle de la cornada. Los experimentos que los haga el PSOE con la Secretaría de Organización “coral”. Menuda cursilada, por cierto, la definición de “coral”... En Génova habrá ventanilla única, mando único e interlocutor único. Los coros para los carnavales y la misa dominica de la una. Feijóo pisa fuerte, manda como corresponde a un candidato que intuye el sonido del tam-tam electoral y le advierten de que solo tendrá una oportunidad más para presentarse a las elecciones generales. Como si eso fuera un problema... De lo que tiene que tener cuidado es de la estrategia de la campaña, no repetir errores del pasado, no dejar sillas vacías en los debates, ni equivocarse de enemigo. Cuando le afean su previsible relación con Vox es para ahondar en el complejo del centro-derecha y reducir sus opciones de gobierno mientras el PSOE pacta con todo lo que hay a su variopinta izquierda (incluido Bildu) y a la derecha independentista. Estamos como perrillos nerviosos a la espera de que Puente lance la chuleta de su tuit sobre el fortalecido Tellado. Su fracaso como ministro se cubre con una baja que se autoadministra a conveniencia. Nos condena con su insoportable silencio en días de cónclave pepero.