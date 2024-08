Hacía tiempo que no leía con tanta pasión un libro. Me ha ocurrido con Pedro Salinas: Poesía y deseo, de Manuel J. Ramos Ortega. Este ensayo del catedrático de Literatura de la Universidad de Cádiz se alzó con el XXIII Premio Internacional Gerardo Diego de investigación literaria 2023. Agradezco al escritor y profesor el hallazgo y la idea de enlazar las cartas a/de Katherine Whitmore con su trilogía amorosa, obras cimeras de la literatura española del siglo XX. Me refiero a La voz a ti debida, primera entrega de una de las más depuradas poesías amorosas de nuestra lengua. Razón de amor y Largo lamento, libro poco conocido, episodio final de una experiencia amorosa extraordinaria. No fueron los únicos libros del catedrático de Cernuda en la Universidad de Sevilla, secretario de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Santander, creación de la República. La señora Whitmore, profesora del Smith College, de soltera Katherine Prue Reding, se había matriculado en los cursos de verano. En la primera clase que ofreció Pedro Salinas surgió el acontecimiento que cambiaría sus vidas, pues se produjo un enamoramiento instantáneo. Poesía y deseo es la iluminación del momento amoroso primigenio hasta la muerte del poeta en 1951. El episodio, que se hubiera quedado en el círculo más íntimo de los protagonistas, su colega Jorge Guillén y la familia, sus dos hijos y su mujer, Margarita Bonmatí, sufrió un sesgo definitivo cuando se publicó la correspondencia de Salinas con la profesora Prue Reding, luego Whitmore tras su boda con un profesor norteamericano, fallecido cuatro años después de su matrimonio. La voz a ti debida alcanzó una dimensión desconocida cuando se conocieron las cartas cruzadas entre Salinas, Katherine y Jorge Guillén. La cuestión –debatida– hizo decir a Juan Ramón Jiménez que La voz a ti debida era en realidad La voz a ‘mí’ debida. La pericia de Manuel Ramos estuvo en el proceso de construcción sentimental y literaturización de la trilogía amorosa de Pedro Salinas. Al hilo de las cartas. Digo que los contenidos postales alcanzaron, en la investigación brillantísima de Ramos Ortega, su correlato con los versos de la trilogía, con los poemas concretos, desde los más encumbrados y amorosos hasta los más tristes y adoloridos de Largo lamento. Este “encaje” del contenido poético con la cotidianeidad del relato postal, verdadero hallazgo del catedrático gaditano, hace que el ensayo premiado sea lectura como de novela en donde el lector asiste lleno de interés a los desenlaces de los mundos abiertos que fueron la historia de amor de Pedro Salinas y Katherine Whitmore, de amor, de dolor, de extrañamiento y de gozo. Manuel Ramos hizo el descubrimiento.