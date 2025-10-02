Según Ayuntamiento en Cádiz hay 25 mil perros que hacen sus necesidades en la calle pero no pagan ninguna tasa ni nada por el estilo por tener que limpiar la ciudad. Sus dueños, que tanto los quieren, no se les ocurre que hagan sus cosas en casa, como sería lo normal. Si se aplicase de manera automática la desgravación fiscal de Juanma Moreno habría dos millones y medio de euros de libre disposición para los dueños de los perros. Es decir, que no solo no van a pagar por lo que ensucian sino que van a recibir una compensación. La proximidad de las elecciones y el riesgo que ve el PP de perder la mayoría absoluta a manos de Vox (el yerno de Pepe el de la Gloria podría terminar de consejero de cualquier cosa, qué horror) hace que en San Telmo se hayan vuelto locos. No contentos con esta majadería, también se van a desgravar los que pagan un gimnasio (aunque no vayan) y los celiacos. Los que padecen alguna otra enfermedad tipo diabetes, por citar una más grave, no recibirán un euro de compensación, hasta nueva orden. La catarata de estupideces que pueden elucubrar los políticos no tiene límite. La sanidad pública puede estar hecha un desastre, listas de espera interminables, centros de salud con carencias de personal, no hay dinero para el nuevo hospital de Cádiz, pero los dueños de los perritos tendrán su desgravación, a ver si votan a Juanma, el nuevo Amigo de los Animales. Las listas de dependencia se hacen eternas, los expedientes se acumulan en la Junta que dice no tener dinero para nada, según Juanma Andalucía tiene un déficit de financiación muy grande, pero eso no impide ayudar a los que se apunten a un gimnasio o a los celiacos. La Junta de Andalucía tiene miles de cargos, la Presidencia de la Junta y la Consejería de Hacienda debe tener una legión de llevadores de maletas, quitapelusas y pelotas varios, ninguno se atreve a decir que el rey va desnudo, nadie contradice al Queridísmo Líder. No sé a qué se dedica esta pléyade de asesores. Hemos puesto el foco en la que le gestionaba sus negocios a Begoña Gómez pero no sabemos qué hacen los que van detrás de los jefes en la Junta. Ahora sabemos que no hay ni un ápice de inteligencia ni de sentido común, cobran todos los meses porque está muy bien vivir del presupuesto, como decía el añorado Félix Bayón. Ninguno ha hecho méritos para estar donde está ni cobrar lo que cobra, como si fueran el Hermánísimo, solo que en este caso a mayor gloria del PP. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nada más que nos queda la resignación cristiana: con estos bueyes aramos.