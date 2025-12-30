No lo veo como un criminal, ni tampoco como lo pintan algunas socialistas pero, que me perdone, lo veo un panolis. Ignoro los méritos que ha aducido en su momento para llegar a la presidencia de la Generalitat valenciana, ni el dictamen de los evaluadores de su partido. Es que ya se lo han quitado de en medio pero qué va, han mordido ahí, quieren que arrastre al abismo al presidente nacional de su partido, que le estuvo dando cariño y soporte hasta que no pudo más y lo dejó caer. Y al partido, si fuera posible.

Los de Compromís (un nombre que esconde una ideología porque no significa nada ideológico) son más virulentos, los socialistas más constantes pero ni ellos se lo creen, creo. La Dana fue imparable y terrible. ¿Qué hubiera salvado las vidas perdidas, un mensaje en el móvil? ¿Qué hubiera evitado las catástrofes, lo que no se hizo en los barrancos hace 15 años, quizás 20? ¿Otro mensaje de móvil, una comparecencia del presidente en la televisión autonómica dos días antes? De nuevo la verdad está en peligro. No la conoceremos. Y por eso se está en eso. Van detrás de una jueza a la que jalean con aviesas intenciones. La jueza quiere establecer, cuando menos, la verdad judicial. Bajo el prisma, nuevamente, de que la verdad judicial es la única verdad posible. Se ajusta a la ley, no a informes contradictorios, peritajes de aquella manera y declaraciones solemnes de políticos. Casi todos estaríamos de acuerdo.

La última instancia que se pronuncia, sin vuelta atrás, nos dirá lo que realmente pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y los culpables.

Con el coro conocido y el desacuerdo con la Sentencia de los condenados, si los hubo. Pero claro, todavía se está en el nivel de “investigado”, no hay conclusiones provisionales y autos que encarcelen y acusen de delitos.

El presidente panolis va por las televisiones molido a palos, habla como ausente y mira de eso modo que mira, como si estuviera todavía en uno de esos pueblos devastados por los torrentes, las lluvias, el barro y todo el elenco de la tragedia levantina.

Ni siquiera podría exclamar un mala suerte, estuvo con una mujer comiendo hasta muy tarde y no estuvo donde debía haber estado. Ni él mismo lo entiende por qué, salvo que lo sepa y no nos lo haya dicho. ¿Cuando bajará el telón?