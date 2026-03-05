OTAN no, bases fuera

Digamos primero lo evidente: la agresión de Israel y los EEUU a Irán no está justificada y es ajena al derecho internacional. También es obvio que Jamenei era un tirano cruel y sanguinario y el mundo es mejor sin él. Comprendo que Pedro Sánchez haya rechazado la acción militar contra Irán, con más o menos energía lo han hecho casi todos los dirigentes de Occidente. Incluso comprendo que el Gobierno de España no quiera que se usen las bases americanas en suelo español. Dicho todo lo anterior, EEUU es un aliado a quien le tenemos encomendada la defensa de Europa Occidental, lo que permite un ahorro de dinero público que se puede destinar a sanidad, educación o pensiones. El día que los malvados americanos nos dejen, habrá que revertir las prioridades presupuestarias, diga lo que diga María Jesús. Durante todos los años 80 un grupo de entusiastas pacifistas y algunos ingenuos íbamos de marcha a la Base de Rota, le entregábamos un papel al oficial que estuviera en la puerta de la base y nos volvíamos. Así un año detrás de otro, desde el referéndum que ganó Felipe González y perdimos quienes nos opusimos a la entrada en la Alianza Atlántica. Ni que decir tiene que defendíamos una causa noble y justa. Los que apoyaban la entrada en la OTAN lo único que querían es que no se fuera Felipe. El afortunadamente olvidado Alfonso Perales me castigó cuatro años en el palomar de la Diputación solo por firmar un manifiesto contra la entrada en la OTAN. Como el tiempo da y quita razones, ya no queda ni aquella fantasmagórica fundación que montó el PSOE. Nos dimos cuenta que la OTAN no era el ogro que nos pintaron, le ganó la guerra fría al Pacto de Varsovia. Comprendimos que nos daba un paraguas para guarecernos de agresiones y, de paso, la Base de Rota generaba empleo. Hoy incluso es una cuarta planta de Navantia dedicada a la reparación y mantenimiento de buques de guerra. Éramos más jóvenes e idealistas, teníamos mejores razones, pero la realidad nos arrolló. No estoy muy seguro que el populismo del Gobierno en su rechazo a la intervención americana vaya a ser mejor para los intereses españoles. Para qué decir las majaderías de Podemos, Irene, Pablo y demás, desde sus fastuosas mansiones mientras apuran una copa de Vega Sicilia gracias a sus jugosos sueldos públicos. Tras cuatro años en el Gobierno han recuperado los viejos eslóganes con fines electorales. A las marchas a Rota van ahora no más allá de unos pocos nostálgicos que, como aquel libro de Daniel Cohn Bendit , dicen “la revolución y nosotros que la quisimos tanto”.