Odio el guasap

Hace tiempo se hablaba de los grupos de guasap de las mamás y los papás del cole donde se insultaba a los profesores. Más que un espacio para informar de las novedades del centro era para criticar a tal o cual profesor en función de lo que decían los niños a los que daban más crédito que al maestro. El guasap es muy divertido para la política desde Villarejo, los que se mandaban entre Ábalos y Koldo acerca de negocios y de mujeres, incluso los que decía hacía Pedro Sánchez sobre sus ministros y las cosas de la tal Leire o Santos Cerdán, incluso aquel mensaje tan feminista de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero: “La azotaría hasta que sangrase”. La Gurtel pilló en otra época, donde Bárcenas apuntaba los pagos en una libreta, como un ditero. Habría que ver si hubiéramos vistos guasap de ellos. Nos hemos enterado de cosas muy divertidas que la gente se decía por guasap, así que mejor no se pasen a Telegram. Yo me estoy quitando de los grupos de guasap, son un poco pesados, gente que te manda sus logros para que les demos la enhorabuena, los que te cuentan su enfermedad para que todo el mundo le repita “que te mejores”, el que felicita por el cumpleaños de alguien que obliga a todos... Lo más odioso son los audios, esa gente que te manda un mensaje enorme, que te obliga a escucharlo en privado no vaya a ser que diga alguna indiscreción, algunos son ágrafos, otros son perezosos, y después están los que recurren al audio porque tienen faltas de ortografía. He terminado por no escucharlos. Desde aquí os lo digo: no me mandéis notas de voz porque no las voy a escuchar, como mucho en los primeros 10 segundos me decís lo que sea porque no voy a seguir. O mejor aún: probad a escribir, es un ejercicio intelectual de primer orden. Por guasap intentaron mancillar el honor del alcalde o de una familia de capillitas, ya se sabe que los chismes circulan a la velocidad de la luz. Es como los vídeos de gatitos, de sucesos, de peleas, de temporales, que la gente envía y algunas televisiones tienen como sección fija. Mucho peligro el de un tonto con un móvil grabando cualquier cosa. Me borro poco a poco de los grupos de guasap y apago el móvil cada vez más temprano. La vida es más feliz sin pesados. Me da igual lo que haga con su vida privada el alcalde, lo único importante es lo que hace con el bien común, que para eso le elegimos los gaditanos. Y ya sé que hay muchos capillitas promiscuos, incluso algunos de ellos heterosexuales para mayor depravación. Allá cada quien lo que hace con su vida. Y todavía faltan por salir informes de la UCO.