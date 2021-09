El nuevo hospital de Cádiz, sí o sí

Otro artículo sobre el nuevo hospital de Puntales, pensarán. Es un asunto recurrente en los últimos años. Nos podemos ahorrar el recuerdo de los antecedentes históricos, desde que lo prometió Manuel Chaves, siendo presidente de la Junta de Andalucía. Actualmente está en ese cargo Juanma Moreno, del PP, que es malagueño, y que ha prometido un tercer hospital para Málaga, que sería "el más importante de Andalucía". Con ello supongo que habrá conseguido un mayor beneplácito de sus electores malagueños. Pero es un agravio para Cádiz, donde la promesa del nuevo hospital sigue sin cumplirse. Incluso para Sevilla, que tiene más habitantes que Málaga, es la capital de Andalucía y cuenta con el Hospital Virgen del Rocío, uno de los más importantes de España y un referente en la Sanidad, al que no debe infravalorar con comparaciones pueblerinas.

El caso del hospital de Cádiz es el más sangrante. La Junta, en el actual mandato del PP y Ciudadanos, debe empezar a construirlo. Iniciar el tercero de Málaga antes que el hospital de referencia para la Bahía de Cádiz sería un agravio inexplicable e inadmisible. Consta que la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, se está moviendo para conseguir uno de los requisitos necesarios: un acuerdo con la Zona Franca (cuyo delegado ahora es el socialista Fran González) para la compensación de los terrenos. Recordemos que el proyecto inicial estaba pactado entre instituciones gobernadas por el PSOE y el PP: la Junta, el Ayuntamiento y la Zona Franca. Era un acuerdo por el interés general, aunque incluía un pelotazo inmobiliario en los terrenos del hospital Puerta del Mar. Esa parte hubiera sido la gloria para quienes demandan suelos en Cádiz. La Avenida, a pocos metros de la playa Victoria, está más valorada que un solar junto a Loreto y Puntales.

Negociar es sencillo cuando hay dinero. Se sabe en Cádiz desde el tiempo de los fenicios, buenos negociantes. También se sabe que sin dinero se habla mucho y no se hace nada. Es lo que ha ocurrido en ese solar de la antigua CASA, con sus jaramagos, donde había funciones de circo, con animales, cuando se permitían en esta ciudad tan rara. En ese solar no vale con cambiar un nombre y llamarlo Nuevo Hospital Puerta del Mar, ya que no lo van a llamar Fernando Zamacola, que fue falangista. Hay que cambiar terrenos entre la Junta y la Zona Franca. Y hay que invertir.

Tras la reciente promesa a Málaga, el hospital de Cádiz debe ser una realidad, sí o sí. A Málaga la definió Manuel Machado (el otro Machado) como cantaora. Juanma Moreno no debería dar el cante.