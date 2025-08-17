Mano dura contra los pirómanos

Duele mucho ver cómo el fuego arrasa algunos de los pulmones naturales de España, de Andalucía y de la provincia de Cádiz. Pero lo que indigna es que se constate que muchos de estos incendios son originados por unos desalmados que disfrutan prendiendo fuego al monte, aunque ello conlleve desgracias personales, medioambientales y económicas. Después de lo que se está viendo este mes de agosto, posiblemente la opinión pública entendería que las administraciones competentes estudiaran un endurecimiento de las penas contra los pirómanos.