La mayoría de los mejores muestran estos días una escandalizada consternación por la amnistía. Normal, aunque en estricta lógica cronológica ni la amnistía ni la incoherencia del PSOE deberían sorprendernos ahora. Todo eso es ya antiguo, constatado y oficial.

Sánchez, tras haber reiterado en mítines y entrevistas que la amnistía no cabía en la Constitución, la defiende por primera vez el 28 de octubre de 2023 en un comité federal del PSOE, reconociendo que es “una condición para su investidura”. Tras negociaciones a la sombra y paripés parlamentarios, se aprobó la ley el 30 de mayo de 2024. Quien se escandaliza ahora lleva el reloj político atrasado un año y medio, por lo menos.

Hoy toca lamentar el papel impúdico del Tribunal Constitucional, que, en vez de ser un garante de la Constitución, es un guante de la Constitución o, si el guante blanco suena poco exacto, la ganzúa.

Es verdad que, cuando todo se hunde, se amontonan y confunden los escombros, pero también es cierto que falta finura (manca finezza) en los diagnósticos. El escándalo por la amnistía tocó entonces y, más o menos, nos lo tragamos. Le siguió una rarísima normalidad. La oposición –que ahora gesticula– no voló los puentes con un Gobierno tan fuera del espíritu constitucional. Los contrarios al Gobierno volvimos al narcisismo de las pequeñas diferencias (dentro de cada partido) y a las medianas o gordas diferencias entre ellos.

A propósito, otro ejemplo de cómo sin finura no entendemos nada. Cada vez que sale una encuesta de intención de voto, se da por supuesto que PP y Vox suman una mayoría absoluta; pero, al mismo tiempo y en los mismos medios y por los mismos partidos, reniegan de esa suma o, en el menos malo de los supuestos, no la preparan con transparencia. ¿Suman o no suman? ¿Y en qué sumarían? ¿O se presume de sumatorio sólo para rentabilizar las encuestas y el resto ya veremos? Mientras tanto, en Europa, los populares y los socialistas siguen yendo de la mano, aunque aquí ponen caras de feroces enemigos. Esta disonancia estridente tampoco encuentra la mínima resonancia en los análisis.

Puede que yo esté perdiendo algo la esperanza política, pero no la pierdo de explicarme lo que pasa. Sin embargo, aquí todo se confunde, se mezcla, se emborrona y se revuelve. Para ganancia ¿de qué pescadores?