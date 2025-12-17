Luces y sombras del comercio

El comercio gaditano, como todos, está sujeto a las leyes de las ofertas y las demandas. Este es el principio básico a tener en cuenta. A propósito de la iluminación navideña, se ha vuelto a hablar de este asunto. ¿En qué consiste el comercio gaditano? ¿Es sólo el de las tiendas cuyos propietarios son vecinos de Cádiz? ¿O es el de todas las que están abiertas en Cádiz? Incluidos El Corte Inglés y lo que queda de las grandes marcas que aún siguen en la calle Columela y que no han cerrado para irse a Bahía Sur. ¿Las franquicias son comercio gaditano, o no? Porque un gaditano o una gaditana puede abrir un negocio en franquicia. ¿Y un bar es un comercio, o no? En un bar se vende género, como en una zapatería.

Las ventas navideñas son decisivas para el comercio. Algunos hacen su agosto en diciembre y enero. No porque se forren, sino porque cubren las ventas de medio año. El Centro Comercial Abierto es importante para Cádiz. En el centro histórico hay tiendas de todo tipo, de las grandes marcas que no se han ido y de pequeños comerciantes locales. Pero el centro no es la única zona comercial de Cádiz. En los extramuros también hay tiendas. De hecho, el único establecimiento que Inditex no ha cerrado en la capital gaditana es el Stradivarius de la Avenida. Y la susodicha Avenida es una zona comercial que ofrece algo más que clínicas dentales.

Un gran fracaso comercial de la ciudad fue el entorno del Centro Comercial Bahía de Cádiz, de El Corte Inglés. Allí la primera marca nacional de grandes almacenes mantiene abierto su establecimiento, con una clientela que no es sólo de Cádiz capital, sino que le entra a través del puente de la Constitución de 1812, procedente de otros municipios de la Bahía. Sin embargo, fracasó el intento de establecer una zona comercial en el barrio de Astilleros. A pesar de que Inditex colaboró, pero no le funcionó; cerró todo y se acabó lo que se daba.

El comercio local en Cádiz (y en cualquier ciudad) compite en desventaja con las grandes marcas. Por lo que debe mantener una oferta atractiva. Puede competir por calidad o por precio. Teniendo en cuenta el público que puede comprar en una ciudad de las características de Cádiz cuando no hay cruceros. Y le perjudica el problema de los aparcamientos, que son pocos, malos y caros. Muchos gaditanos compran en Bahía Sur por ese motivo.

Lo esencial para los autónomos que se arriesgan como emprendedores es atraer y consolidar clientes. Las luces navideñas no hacen milagros, aunque ayuden a ambientar las calles.