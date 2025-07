Es muy difícil saber el número de asesores que hay en España. Unos estudios hablan de 40 mil, aunque el magistrado Joaquín Bosch dijo 150 mil, cifra quizás algo exagerada. Se calcula que el coste total para el erario rondaría los 150 millones de euros, entre ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y en la administración central. Solo en Moncloa hay 700. Así que puede ocurrir que el drama de perder unas elecciones no afecte solo a los políticos que se van al paro, sino a la cantidad de llevadores de maletas que pululan por todos lados, como en la Restauración, cuando se iba Cánovas llegaba Sagasta y viceversa, se calcula que 40 mil funcionarios cesaban. Ahora hay tres millones de funcionarios en España, la mayoría gente que presta los servicios públicos necesarios como personal santiario, docentes, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, hasta los oficios más difíciles como peones camineros o auxiliares geriátricos. Nos quedamos con la imagen de la Oficina Siniestra, aquellos chistes de Serafín donde el jefe llevaba cosidos a la chaqueta a los pelotas. Ahora los que van con el mandamás son los asesores, en la mayor parte de los casos gente que no cumple ninguna función, algunos trabajan para el partido del jefe que les nombra, otros ni siquiera aparecen por la institución que les paga. Ahora nos hemos enterado de que una asesora de la Moncloa se dedicaba a buscar patrocinadores para el máster de la mujer del presidente del Gobierno, el juez ha pedido al Supremo que imputen al ministro Bolaños por haber nombrado a alguien para una función así con cargo a los presupuestos públicos. En el PSOE se defienden con que siempre ha habido asistentes de la esposa del presidente, igual es verdad, lo que no ha existido nunca es una asesora pagada por el Estado para promover los negocios particulares de la mujer del Presidente. El pobre de Pedro Pacheco fue condenado a varios años de cárcel por nombrar a dos asesores en la Gerencia de Urbanismo de Jerez. En el mandato anterior de la Diputación había entre la nómina de quitapelusas alcaldes socialistas de pequeños pueblos, nombrados para favorecer mayorías internas, por no hablar de otros con motivos más privados. Ahora con el PP también los hay que no se sabe dónde están ni a qué se dedican, alcaldes que perdieron su cargo, candidatos que pugnan por ganarlo, en el Ayuntamiento vemos pelotillas de Bruno dedicados a maledicencias, fotógrafos de la subdelegada. Si el juez Peinado se pasa por Cádiz le iba a faltar tinta para imprimir autos.