Pero llamadnos los ricos

Hace 40 años publicamos en la revista Andana un informe sobre las evasiones fiscales del carnaval de Cádiz, agrupaciones que cobraban sus actuaciones e integrantes que no declaraban lo percibido. Provocó la airada reacción de un autor que escribió un pasodoble llamado “Plumas odiosas” donde no se refería, como se pueden imaginar, a los sioux ni a los arapahoe, sino al autor del reportaje. Otro laureado comparsista respondió de manera airada en el programa de Pepe Benítez, “sin pelos en la lengua”, en Radio Cádiz, cuando tocó el asunto. Tiempo después hubo una escisión en el coro que acompañaba a Carlos Cano en sus actuaciones a cuenta del dinero que cobraba alguien y no comunicaba a los coristas. Con el tiempo las agrupaciones crearon asociaciones sin ánimo de lucro(para pagar menos impuestos, claro) que eran quienes cobraban las actuaciones y luego repartían el dinero, a pesar de lo cual fue famoso el día en que se colaron en el Momart, en aquel espectáculo que llamaba Finalísima, unos inspectores de Trabajo para ver si habían dado de alta a los integrantes de las comparsas durante el tiempo de la actuación, como muchos de ellos cobraban el paro hubo gente que salió por la ventana para que no les pillaran, fueron citados días después y cabe pensar que aquello se regularizó. Se cuentan mil y una historias de autores que obligan a firmar a los integrantes documentos con las condiciones económicas de su participación. Algún autor que estafó a muchos colegas con no sé qué oferta de telefonía o algo por el estilo. Con el paso del tiempo ha habido un salto del carnaval al mundo del espectáculo (Morera, Selu, Yuyu), autores que se retiran porque piensan que van a ganar más dinero fuera del carnaval y luego vuelven con el rabo entre las piernas con fantásticas excusas, mucha gente que percibe un sobresueldo por todos esos fines de semana dando vueltas por los pueblos de Andalucía con lo que se ganan un dinero , y algo más. Ahora se ha sabido de lo que se ha perdido de una chirigota infantil y de la Asociación de la Cantera, cuyo presidente se quedó parte del dinero percibido según él mismo ha reconocido. Desconozco el motivo por el cual una asociación cobra en nombre de diferentes agrupaciones, por muy infantiles que sean, si los padres de los chavales eran conscientes de ello, el motivo por el que el Ayuntamiento procedía de esta manera, si en la Intervención Municipal estaban al tanto. Al final el carnaval es como la vida, gente que exige prestaciones pero hace lo posible por no pagar impuestos, gente que si puede engañar, engaña, si es en su propio beneficio. Como el Selu: no doy crédito. Está muy bien que ganen dinero, pero que se tribute.