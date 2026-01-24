Los irresponsables

Vivimos en una sociedad de gente que no sabe asumir su responsabilidad, siempre se busca un culpable. Empezamos por la educación: antes cuando un profesor se quejaba los padres se ponían al lado de él pero ahora van a meterle una bronca o llevan el asunto a la Inspección. Así no es de extrañar que nadie se quiera hacer responsable de sus actos: si unos salvajes queman contenedores, bloquean carreteras o agreden a la Policía, que no los vayan a procesar porque los pobres luchaban por sus derechos. Una lucha revolucionaria que se soluciona con unos euros más en el convenio del metal, ni uno solo ha asumido culpas. Todo esto ha llegado a la política, no hay un solo cargo público que asuma su responsabilidad. Si se han muerto ya tres personas sin hogar en las calles de Cádiz, no se vayan ustedes a creer que el alcalde asume la responsabilidad y cesa al concejal de Servicios Sociales. Si un tren descarrila y mueren 45 personas después de que los maquinistas alertaran del mal estado de las vías y de que el ministro dijera que vivíamos el mejor momento de la historia en el servicio ferroviario, Óscar Puente escurre el bulto. Si se produce un fallo garrafal en los cribados del cáncer de mama en Andalucía que afecta a más de dos mil mujeres, el presidente de la Junta cesa a la consejera de turno y a otra cosa, mariposa. Si se desbordan en Valencia unos arroyos sin que se avise con tiempo, mueren 236 personas, el gobierno de la Generalitat echa balones fuera con todo tipo de excusas. Hace un año del apagón y todavía estamos a la espera de que se sepa quién es responsable, pero la presidenta de Red Eléctrica, amiga personal del presidente del Gobierno, sigue en el puesto remunerado con 500.000 euros al año. Si más de 7.000 personas murieron en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid porque desde el gobierno autonómico se dio orden de no llevarlos al hospital, no se vayan a creer que Díaz Ayuso asume ninguna culpa. Zapatero negó la crisis, Fernando Simón decía al principio que la pandemia eran casos aislados, el Gobierno decía que lo de Ábalos, Koldo y Cerdán eran bulos, cuando se conocen gastos públicos en prostitutas o abusadores, le llaman a la información “la máquina del fango”. Si hay un problema de vivienda, que en Cádiz es más grave que en otros lugares, la respuesta del Ayuntamiento es que hacen una gestión fantástica. Y si la ciudad no tiene dinero para servicios sociales pero se gastan millones en mantener una estructura política a beneficio de paniaguados, nadie es responsable. La culpa, al empedrao.