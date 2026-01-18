Menos ideología y más criterio.

TODAS las comunidades rechazan el modelo de financiación de Montero salvo Cataluña. Este sería un problema de primera magnitud para repensarlo en cualquier país menos en España, donde a los vascos sólo les queda pedirse la Luna porque también van a lo suyo. Desde Andalucía se podría ver el vaso medio lleno porque recibirá más fondos que Cataluña para pagar a los sanitarios, los profesores y las residencias de mayores. Pero no olvidemos que contamos con 600.000 habitantes más y un territorio mucho más amplio, lo que encarece las infraestructuras. Junqueras anunció el reparto como un chiquillo harto de torrijas porque se negoció a medida de Cataluña. Como aún no ha logrado el concierto fiscal que tanto ansía, tenía que sacar pecho en su tierra junto a Salvador Illa. Sánchez aún no ha cedido el cupo catalán, pero Cataluña recibirá tanto como aporta a la caja común, lo que ya es casualidad. Al fin y al cabo nadie sabe qué demonios significa la ordinalidad. El sistema dedica otro guiño a Andalucía, lo que permite a la vicepresidenta presumir de que gozaremos de más millones que nadie. Moreno señala los privilegios para Cataluña y ella le replica que Andalucía sale mejor parada de lo que él soñó en su día. La campaña está lanzada. Cada catalán recibirá de media 140 euros más que los andaluces. Pero hemos recortado la diferencia a la mitad respecto al actual modelo y hay que admitirle a Montero su imaginación para compensarnos gracias al cambio climático, en detrimento de otras regiones, porque por lo visto ahora sólo azota a las regiones mediterráneas.

No parece razonable que haya comunidades por encima de la media y otras más pobres como Andalucía por debajo. El Estado autonómico no se creó para consolidar las desigualdades. Lo ideal sería una media por habitante con mecanismos correctores más allá de la población y el territorio. Pero los independentistas siempre nos marcan el paso. Al PP no le gusta el modelo, pero no planteó una alternativa ni cuando gobernaba. Por lo visto hoy la presentará. Para evitar los agravios hace falta menos ideología y más consenso. Sentido común y criterio. Pero los populares no le aprobarían hoy a Sánchez ni un programa contra el cáncer por razones obvias. Montero lo sabe y tiene su argumentario listo. Nadie se preocupe que paga España y además es voluntario. Aceptar los cinco mil millones no significa conformarse, ni considerarlo justo, ni dejar de pelear. No aceptarlo a medio plazo serviría al PSOE para censurar a Moreno cada vez que se queje. Veamos qué plan tiene el PP.