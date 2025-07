Hasta cuándo, hasta dónde

No sabíamos de Montoro pero no se iba a ir de rositas, llevaban siete años tras de la pista del ex ministro. A Cádiz vino una vez con la vitola de liberal, qué curioso. El resumen es que iban a bajarnos los impuestos y nos frieron vivos. Nada, no pasa nada. Lo cierto es que se trata como de que nos acostumbremos a que mienten. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, para las películas. Para la vida española, ni formularlo. ¿La verdad, ni siquiera toda la verdad, solo la verdad? Montoro no es que cayera bien, ni siquiera eso. Ahora, con lo que le han puesto en todo lo alto, lo que faltaba. La Agencia Tributaria es un dardo envenenado contra los enemigos, los enemigos que sean. Del gobierno, del ministro, de la cuñada del subsecretario. Da miedo. Bueno, demasiadas cosas empiezan a dar miedo en España. ¿Y esto acaba de empezar? Me temo que. De cualquier manera estamos en lo presunto. En verdad, casi todo el horizonte judicial está en lo presunto y algunas cosas en la negociación, rebajo según me digas o reconozcas o declares. Muy complicado y difícil de entender. Hay causas eternas, otras van volando. Y un calendario inflexible, el calendario electoral. Los que creen que ganan lo quieren enseguida, los que pierden, creen que pierden, prefieren la demora y el privilegio de seguir aunque todo se esté cayendo al agua. ¿Hasta cuándo? Después del otoño, nos dice alguien que lo ha sabido de una fuente muy fiable. ¿Por eso aprietan los independentistas, quieren hacer caja los nacionalistas? La gobernanza española se resume en esto, este tira y afloja, esta manera de mantener el poder a cambio de dinero, cosas, dinero. Y el resto que espere, si se cae todo, pues era el destino histórico de España, que se caiga todo. Se trata de aquella lógica de los imperios, ir soltado trapo, ir soltando, aceptar como inevitable el encogimiento. El que venga atrás que arree. Hasta la desaparición. Los libros están llenos de estas historias que, en ocasiones, sólo son las huellas de las pisadas de los dinosaurios. Y todo lo sepulto. Sánchez nos ha hecho metafísicos a nuestro pesar. Estamos en el hasta cuando, hasta dónde.