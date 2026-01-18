Tenemos que hablar

Después de diez meses de insultos, los jefes de los dos principales partidos se sientan mañana para hablar. Les falta práctica. He aquí un examen al azar de la cuenta de twitter del PP. Lunes 12, 20:23; los diez primeros tuis: Miguel Tellado dice que Pedro Sánchez usa la financiación autonómica para seguir en la Moncloa. Dolors Monserrat afirma que el Gobierna castiga el ahorro, las herencias y bloquea la oferta de viviendas; Alicia García, que Sánchez protege a los okupas; Cuca Gamarra, que a Sánchez le duran menos los anuncios que un sobre en Ferraz; Elías Bendodo, que Sánchez con su propuesta de financiación compra tiempo en La Moncloa; Tellado, que Sánchez es incapaz de evitar hacer el ridículo. Alma Ezcurra habla de progresismo sanchista. Juan Bravo observa la falta de apoyos del Gobierno en el propio Gobierno, y proclama que el Gobierno ha convertido la vivienda en el primer problema de los españoles. Y Carmen Fúnez nos descubre que Sánchez gobierna sin apoyos. Les quitas a Sánchez y se quedan en blanco.

Si nos fijamos en la cuenta del PSOE, el sábado a las 14:00, al escribir esta columna, los siete primeros tuis son lo mismo, pero al revés. Primero hay tres de Carlos Martínez, candidato socialista a la Presidencia de Castilla y León: 1. En los últimos 40 años el PP lo que ha hecho es arremeter contra el PSOE. 2. “Hay que decirle a esa derechita valiente, a esa derechita cobarde…”. Y 3. “No necesitamos la hipocresía del PP y del señor Feijóo”. Los tres siguientes son de la ministra de Educación Milagros Tolón: 1. Nuestro sistema de educación estaba debilitado y generaba desigualdad por las políticas y recortes del PP. 2. El PP no ha querido sentarse a discutir con seriedad el nuevo modelo de financiación. Y 3. El PP no nos va a dar lecciones. El siguiente es María Jesús Montero: “Mañana [por hoy] se reúne el PP para hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa”.

La política exterior española, la seguridad de Europa, las amenazas de Trump al mundo civilizado, que se supone son los temas sobre los que tienen que discutir los líderes no están en esta lucha encarnizada que exhiben PP y PSOE sin pudor. Pero de eso tienen que hablar. En serio.