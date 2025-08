De un golpista a un poeta

Sigamos la máxima del periodismo: “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres”. 1. José León de Carranza participó activamente en el golpe de estado del 18 de julio de 1936, como lo había hecho en la Sanjurjada. Participó en la guerra en el bando franquista. 2. Franco le nombró alcalde de Cádiz. 3. Impulsó la construcción del puente sobre la Bahía, idea de su padre (que fue alcalde dos veces nombrado por Primo de Rivera y por Franco), en parte porque lo vio como desarrollo para la ciudad y en parte porque él mismo se había ido a vivir a El Puerto. 4. Hay una ley que prohíbe expresamente que haya edificios e infraestructuras con nombres de personas que promovieron el golpe de estado de 1936, lo que obliga a todos. 5. El puente sobre la Bahía es una infraestructura del Estado dependiente del Ministerio de Fomento, no pertenece a la ciudad de Cádiz. 6. Los ayuntamientos de Puerto Real y El Puerto de Santa María y la Diputación han apoyado el cambio de nombre del que todavía se llama Puente Carranza, el Ayuntamiento de Cádiz decidió en pleno aceptar lo que dijese el Ministerio, como ha dicho con acierto el alcalde Bruno García. 7. La diputada por Cádiz Esther Gil de Reboleño ha impulsado ese cambio, apoyada en este caso por el Ministerio, mientras la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha hecho todo lo posible para que el nombre fuera otro. 8. Algunas entidades han propuesto nombres diferentes (UGT, Cádiz con Elcano) con todo el derecho del mundo.

Comprendo que los descendientes de José León de Carranza defiendan el legado de su abuelo, me parece normal que pueda haber voces discrepantes con el nuevo nombre, faltaría más, pero no se puede negar que Rafael Alberti es el más importante escritor que ha dado la provincia de Cádiz. Nació y vino a morir a la Bahía, le cantó siempre en diferentes libros, desde Marinero en Tierra a Ora marítima o Las coplas de Juan Panadero. Puedo entender que haya gente que discrepe de sus puntos de vista políticos, pero es evidente que tuvo que huir de España tras la derrota de la República en la guerra, y que volvió “con la mano abierta, no con el puño cerrado”, como él mismo dijo en un memorable reportaje escrito por su sobrino Agustín Merello en este mismo periódico con motivo de su retorno a la Bahía. Será el primer puente del mundo que lleve el nombre de un poeta, lo que viene a recoger el legado del Congreso de la Lengua. Sea como fuere que la gente llame al puente en el futuro, quedará para el que entre en Cádiz la memoria del poeta que mejor cantó a la Bahía.