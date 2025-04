El franquismo no ha muerto

No lo digo yo, lo dice un tal Jordi Turull, un tipo desvalido y triste, anodino, gris, insignificante si no estuviera subido al carrusel independentista. La razón esgrimida es que los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Manuel Marchena se oponen a la aplicación de la Ley de Amnistía y eso es una “evidencia” de que Franco no ha muerto. Qué desventurado sujeto y la horda en su conjunto. Todo el día rasca que te rasca, diciendo enormidades del tamaño señalado. Y no les pasa nada. Digo que se den un mordisco en la lengua o se atoren de momento. Son una minoría tan pequeña y Pedro Sánchez les da tantos cobazos que andan ahí, así, un poco sin rumbo, diciendo estas tonterías que, de verdad, es para reírse de ellos tras mandarlos a. ¿Marchena y Llarena? Ahí siguen. La cosa es que ahí siguen todos, unos esperando a verlas venir y otros metidos en las trincheras defendiendo la playa. De los pellizquitos de monjas, de los gestos bordes de retirar la bandera de los españoles de los lugares en donde tiene sede el Estado y de esa actitud perdonavidas de la señora Nogueras y el que lleva al lado que parece tonto (no digo que lo sea, ni mucho menos, digo que lo parece). Lo que me parece la señora Nogueras me lo callo, por supuesto. Pues nada, volvemos a Franco, es evidente. Cuando lo de Arias Navarro y esa retransmisión tenebrosa de la TVE en blanco y negro, Francooo ha muertooo (así con jipidos), pronto habrán transcurrido cincuenta años, ¡medio siglo! Pues nada, ni ellos se lo creen pero algún listo ‘vendeideas’ se lo ha debido colar a un buen precio (como lo de la ultra derecha de Vox y esas cosas, que no digo que no), hay gente pa to. En definitiva, es que ni gracia hace, es como el ruido de un autobús de Comes estacionado en la acera, trastorna un poco si abres las ventanas. Si lo de Llarena y Marchena es Franco, imaginad la gente, porque la gente no creo que bendiga una amnistía que amnistía la mangoleta de la gente esta, centenares de miles de euros para un referéndum ilegal y todo lo que cuelga y ha sido condenado por los tribunales. Finalmente el tema es paciencia y barajar, lo han dicho otros antes que yo, paciencia y barajar. Ya se cansarán si en esta parte de la línea Maginot no estamos dispuestos a cansarnos. Como lo saben bien, pues por eso esas caras y por eso esos gestos (versión Carnaval de Cádiz, por favor). Turull, tururú pa ti. (Perdón).