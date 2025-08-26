Encuentro de gigantes

Como lo prometido es deuda, sigo con Oscar Peterson, cuya autobiografía publicará Kultrum el próximo 1 de septiembre con motivo del centenario de su nacimiento, y con los cuatro LP literalmente antológicos –por su calidad y su carácter de resumen de una vida en canciones– que grabó con Fred Astaire, The Astaire Story.

Era 1952. Hacía más de tres décadas que Astaire y su hermana Adele habían triunfado en Broadway y el West End estrenando musicales de Kern –The Bunch and Judy (1922) y Sunny (1925)–, de su gran amigo Gershwin –Lady Be Good (1924) y Funny Face (1927)– o de Schwartz –The Band Wagon (1931)– hasta que Adele se retiró para casarse con Lord Cavendish. En solitario, Astaire interpretó Gay Divorce de Cole Porter en 1932, tras lo que puso sus ojos en un Hollywood en el que el sonoro hacía triunfar la comedia musical.

No empezó con buen pie. Conocida es la anécdota: tras filmar una prueba para RKO el productor Pandro S. Berman anotó: “No sabe actuar. Ligeramente calvo. También baila”. Pese a ello lo contrataron, animados por su fama en Broadway, en 1933 rodó Volando a Río de Janeiro junto a Ginger Rogers y la taquilla reventó. RKO tenía un arma para luchar contra el reinado de Busby Berkeley en los musicales de la Warner. Le siguieron hasta 1939 Sombrero de copa, Siguiendo la flota, En alas de la danza, Señorita en desgracia, Ritmo loco, Amanda y La historia de Irene y Vernon Castle. Fue su década de oro.

Trabajando como independiente con la Columbia y sobre todo con la Metro, hizo excelentes películas con Eleanor Powell (La nueva melodía de Broadway, 1940, en la que la reina del claqué lo desafió), Paulette Godard (Al fin solos, 1940), Rita Hayworth (Bailando nace el amor y Desde aquel beso, 1941 y 1942), Bing Crosby (Cielo azul, 1946) o Judy Garland (Desfile de pascua, 1948).

Pero las modas, la música y el cine cambiaban y su estrella parecía declinar. Hasta que llegó 1952, el año en que Arthur Freed, el mejor productor de musicales, y Norman Granz, el mejor productor de jazz, le dieron la oportunidad de rodar The Band Wagon (Melodía de Broadway 1955 en España, donde tardó en estrenarse) y grabar los cuatro discos The Astaire Story con Oscar Peterson. Queden para mañana, que Oscar, Fred y ustedes lo merecen.