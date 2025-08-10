El ejemplo de CamposotoUn espectáculo sin igual

Ha vuelto a suceder, como viene pasando desde hace muchos años. Un verano más Sanlúcar nos ha regalado un espectáculo sin igual. La bajamar, el río, Doñana allí al fondo, la puesta de sol, la brisa del mar y, por supuesto, el sonido del galope. Las carreras de caballos en la playa de Las Piletas se ha reafirmado una vez más como una de las muchas joyas que la provincia de Cádiz regala cada verano a vecinos y visitantes, una joya que bien merece la pena seguir cuidando. Lo mejor es que en apenas dos semanas llega el segundo ciclo de carreras para seguir disfrutando.