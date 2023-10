Soy el marido de la cantante que actuó el pasado sábado antes del encuentro Cádiz CF-Sevilla FC en el estadio Nuevo Mirandilla. Me parece vergonzoso cómo gente de cercana a mi ideología política y que supuestamente debería defender la libertad profesional de la mujer se convierte en su peor versión del machismo.

Aclaremos varios puntos. El Club solo solicitó el tema que sirve de motivación para que los jugadores salgan al campo. Lo demás fue todo creado entre la cantante, las bailarinas, la diseñadora de vestuario y la maquilladora.

Para quien no conoce el mundo de los artistas, según el espectáculo eligen el atuendo. No siempre van vestidas así. No veo la diferencia entre un body de una bailarina y el de una gimnasta, o el top less de Amaral, a la cual admiro por su valentía.

Hay tantos ejemplos de rebeldía femenina en la música y que todos y todas hemos admirado como Madonna, Miley Cirus y muchas más que no veo yo por qué liar tanto en 2023.

Los jugadores salieron una vez terminada la canción y cuando las artistas ya no estaban en el campo. El respeto y cariño con el que han sido tratada por el Club donde trabajan hombres y mujeres, espectadoras y espectadores, fue de 100. Ver a tantas personas juntas cantando una canción con tanta alegría parece que molesta a los y las que no pueden o no quieren tener ese sentimiento. Por cierto, sí había hombres: los dos que estamos de apoyo, donde no se nos ve aunque no seamos artistas.

Pido respeto hacia un trabajo duro y de superación personal que no es de un día, es toda una vida para llegar hasta aquí. Mujeres libres, que trabajan y estudian al mismo tiempo para poder llevar su pasión a lo máximo.

Os pregunto: ¿Habéis pensado en cómo pueden perjudicar a nivel profesional a estas artistas vuestros comentarios? Es evidente que no. No os importa nada. ¿Os habéis informado con certeza qué espectáculo solicitó el Club? Es evidente que no. Complicado no es.

Un equipo compuesto por 6 mujeres montan un proyecto con tremenda ilusión y en total libertad, fue un trabajo 100% femenino, disfrutaron muchísimo. El público y el Club les mostraron un gran respeto tanto antes como durante y después del partido, en la calle la gente las felicitaban, ellas lo celebraron con una alegría increíble y hoy habéis venido con vuestra desinformación para avinagrar la alegría de los demás.

La próxima vez no estaría mal informarse primero. Y, sobre todo, no pidáis disculpas, que vosotros estáis por encima de los demás.

Quiero agradecer a todas y todos los que han dado sus muestras de apoyo a estas profesionales.