La política andaluza gira en torno a la semántica. En el Parlamento regional ha habido una discusión sobre la matanza de Gaza. Se planteaba si el ataque de uno de los ejércitos más poderosos de la tierra a población civil, destruyendo viviendas, hospitales, escuelas, centrales eléctricas, abastecimiento de agua y entrada de ayuda humanitaria era un genocidio contra el pueblo palestino. O si quienes se conmueven ante la aniquilación de los habitantes de este gueto del siglo XXI están apoyando a un grupo terrorista. Quien ha dicho que eso era una cuestión semántica, quitándole importancia, ha sido el presidente de la Junta. Él es graduado en protocolo además de virtuoso de la propaganda, así que sabe el valor extraordinario que tiene el significado de las palabras.

Para la RAE masacre es matanza de personas indefensas, mientras genocidio es el exterminio de un grupo humano por razones de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Así que es una cuestión semántica nada trivial. Y Hamas además de una milicia terrorista es un grupo fundamentalista religioso, apoyado por la teocracia islamista de Irán. Pero antes de la existencia de Hamas en los años 80, Israel había reducido ese territorio palestino, establecido por Naciones Unidas en 1947, a una simple franja con dos millones de personas hacinadas. El mismo derecho a existir tiene Israel que Palestina por la resolución 181. Pero todo el espacio de la antigua colonia británica fue ocupado en la guerra de 1967 por Israel, que no se ha retirado, desoyendo una docena de declaraciones de la ONU.

El presidente Moreno también ha explicado en el Parlamento lo que significa polarizar. Algo que, según él, sólo hacen sus adversarios. Los del PP dice su jefe que se comportan “sin polarizar, sin ruido y con toda corrección”. Pero su portavoz en la Cámara regional llamó a los socialistas caraduras, indecentes y hooligans. Si llega a estar incorrecto, ¿qué habría dicho? Semántica y propaganda se llevan fatal. En la supuesta sesión de control al Gobierno andaluz del jueves, en menos de 40 minutos Moreno citó a Sánchez ¡20 veces! Quizá no sepa el significado de con-trol-al-Go-bier-no-an-da-luz. Sobra politiqueo y falta seriedad.