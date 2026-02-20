Una Cuaresma diferente

La Cuaresma gaditana es diferente y este año todavía más. Hoy es el primer viernes de Cuaresma. En las calles de Cádiz aún sigue el Carnaval, que oficialmente se prolonga hasta el primer domingo de Cuaresma, aquí llamado Domingo de Piñata. En Cádiz, muchos cofrades son también carnavaleros. No es como en Sevilla, donde el domingo las hermandades celebrarán 21 funciones principales Pero esta singularidad no es nueva. La Cuaresma en Cádiz es muy peculiar, no dura 40 días, si acaso 34, o quizás menos.

Para que no falte de nada, con la fusión y confusión de las tres C, tampoco ayuda este año el calendario del Cádiz CF. Resulta que el partido Cádiz-Real Sociedad B se disputará el primer lunes de Cuaresma, a las 20:30 horas, en el estadio aún llamado Nuevo Mirandilla. Rodará el balón cuando el Vía Crucis de las cofradías gaditanas, con el Cristo de la Misericordia, de La Palma, se estará rezando en la Catedral. Se supone que ese día comienza de verdad la Cuaresma gaditana. En el barrio de la Viña ya no habrá coplas por las calles, sino que saldrá el Cristo de la Misericordia. Hay que elegir entre el Vía Crucis o el Cádiz CF. No se puede estar en todo a la vez. Y es casualidad, pero incordia sin necesidad. Se trata de establecer las prioridades.

Hoy es el primer viernes de Cuaresma. En condiciones normales (en Cádiz son raras las condiciones normales), sería un día de visitar al Señor Cautivo de Medinaceli en la parroquia de Santa Cruz, al Nazareno en la iglesia de Santa María y al Cristo de la Misericordia en la parroquia de la Palma. El Pópulo, Santa María y La Viña son los tres barrios más populares de Cádiz, para los carnavaleros y los cofrades. Pero este año el Señor de Medinaceli, por culpa del cierre de su templo, está temporalmente en la iglesia de San Antonio, sita en la plaza de San Antonio, que es donde montan el tablao del Carnaval para el pregón y otras actuaciones. Incluso donde el Martes de Carnaval quemaron al dios Momo, este año representado por Luis Rivero, que es autor de un coro y hermano mayor del Prendimiento. El Momo es quemado junto a un templo, repleto de imágenes religiosas, en la víspera del Miércoles de Ceniza.

En Cádiz, las cenizas del polvo que te ponen en la frente suceden a las cenizas del dios Momo. Se mezcla lo divino y lo profano con una facilidad pasmosa. Hay que resaltar las diferencias. Así se entenderá mejor que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y sobre todo que Jesús no cantaba cuplés en la plaza de la Cruz Verde, sino que era el Leño Verde que murió en la Vera-Cruz.