La ciudad cochambrosa

Cádiz es una de las ciudades más sucias de España, los gaditanos somos los culpables. Antes se le echaba la culpa a la prórroga obligatoria de la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, tras penar durante años y resolver múltiples recursos la corporación presidida por Kichi le adjudicó el contrato a Valoriza sin incluir la recogida de la llamada fracción orgánica, a lo que obligaba la ley, ni introducir vehículos eléctricos además de otras carencias. Eso sí, incluía 100.000 euros anuales de publicidad. Tras dos años de gobierno del PP la ciudad sigue igual de sucia, los vehículos viejos y contaminantes siguen en uso y la fracción orgánica no se recoge por separado como es obligatorio. Cádiz está sucia, en algunas calles y algunos días, asquerosa, hay veces que los pies se quedan pegados en el suelo. Dicho todo lo anterior la empresa no es la principal responsable, somos los gaditanos que hacemos todas las guarradas imaginables: empecemos por los 25.000 perros cuyos dueños los sacan a la calle cada día para que orinen y caguen en la vía pública, algunos recogen con una bolsa los excrementos, otros nos lo dejan de recuerdo. Todos hacen pis, unos cuantos, los menos, echan agua jabonosa que no hace sino expandir la pringue. Hace años se quitó la tasa por tenencia de animales así que los dueños de los perros que dejan la ciudad echa un asco pagan lo mismo que usted y yo. Muchos gaditanos dejan en las calles los enseres que ya no necesitan en la idea de que alguien los recogerá, los menos los sueltan junto a los contenedores y una exigua minoría llama al servicio de recogida de muebles que puede tardar una semana en completar la tarea. Los chavales que hacen botellón dejan vasos y botellas en las calles. Los fumadores sueltan las colillas en el pavimento. Cada vez que hay alguna aglomeración la calle queda alfombrada de bolsas de plástico, cáscaras de pipas y otros residuos. Los que hacen estas guarradas ¿hacen lo mismo en sus casas? ¿Tiran al suelo colillas y cáscaras? ¿Los dueños de los perros, que los quieren tanto, por qué no enseñan a los animales a que hagan sus necesidades en el domicilio? Los ciudadanos somos los responsables de que Cádiz esté tan sucia. En segundo lugar el servicio de limpieza y recogida de residuos, o lo que es lo mismo, nuestros gobernantes, que antes criticaban con dureza al gobierno de Kichi y ahora balbucean para dar alguna excusa o dicen que la culpa es de Kichi. Unos por otros y la casa sin barrer. Todavía hay quien repite lo de taza de plata.