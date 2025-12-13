Charos y machirulos

Hace 40 años CCOO denunció que en la Diputación había una trama integrada por sindicalistas, altos funcionarios y políticos que pedían favores sexuales a mujeres para que entraran a trabajar. Se anunciaron todo tipo de acciones legales que quedaron en nada. CCOO ganó las siguientes elecciones sindicales multiplicando por cinco sus votos. La Diputación tenía un piso destinado al uso del presidente en la plaza de las Tres Carabelas. Como el presidente de entonces, Alfonso Perales, tenía vivienda propia en la ciudad de Cádiz, algunos diputados lo usaban de picadero. Hoy todas esas cosas formarían parte de los escándalos que acosan al PSOE. Por supuesto el PP no está exento. Un vicepresidente del Parlamento de Andalucía hacía convenientes paradas con el coche oficial en esos sitios de bombillas azules, rojas y amarillas. El día que el chófer del PP de Puerto Real haga pública la libreta donde anotaba los escarceos de dirigentes nos reiremos mucho. Un chaval gaditano de las Juventudes Socialistas, Fernando Villén, encontró acomodo en la Faffe, donde pagaba con la tarjeta de crédito de la institución en diferentes prostíbulos. Luego ha llegado el vendaval de puteros y acosadores porque se ha subido el nivel de exigencia ética para lo que antes se trataba como pecadillos veniales. Ahora debería tratarse igual al comparsista condenado por maltrato y retirar su nombre del colegio, o al jugador del Cádiz condenado por abusos. Ni una sola feminista de Cádiz ha osado abrir la boca, no vaya a ser que se la partan. Mucho We can do y mucho rollo, pero en los asuntos espinosos mejor mirar para otro lado. Eso sí, en diversos puntos de España han llamado al boicot del libro de Juan Soto Ivars Esto no existe, que habla de las denuncias falsas: si hay un promedio de 150.000 denuncias por violencia machista, el 80% no llegan a juicio porque son archivadas o retiradas. Una parte importante pueden ser denuncias instrumentales para obtener ventajas en la negociación de un divorcio. Otro asunto no menor: no sé si se puede mirar con ‘perspectiva de género’ que el 95% de las personas sin hogar en España son hombres, el 70% de accidentes laborales son de hombres, el 73% de los suicidas son hombres, el 92% de los reclusos son hombres, el 62% de las muertes por enfermedades cardiacas corresponden a hombres. En 20 años el número de mujeres asesinadas por sus parejas se mantiene estable, lo que demuestra que no ha servido mucho la Ley VioGén. España es el único país del mundo donde un mismo delito tiene diferente pena en función del sexo.