Cargar con el mochuelo

Cuando el PP dice que no dará ni un puesto en su Gobierno a Vox aunque Vox sea quien tenga que darle el Gobierno de los puestos, mete a un elefante en la habitación. Ya sin necesidad de complicarlo, un acuerdo entre el PP y Vox será muy difícil por múltiples razones. Unas, ontológicas: no son distintas graduaciones de una misma ideología. Otras, tácticas: al PP le interesan los votos de izquierda, al modo Juanma Bonilla. Y otras, partidistas: el Partido Popular Europeo está feliz pactando con el socialismo. Ponerse encima nuevas dificultades podría parecer precipitado y contraproducente.

O no. En realidad, la amenaza del PP con nuevas elecciones si Vox no se aviene a sus deseos responde a una triple estrategia. Captar votos socialdemócratas; sentar unas exigencias de máximos para una futura negociación y provocar a Vox. Lo más insidioso es la provocación.

En Vox saben que Feijóo no sólo no los aprecia, que es evidente, sino que los quiere lejos. La reacción más natural entonces es el desdén equitativo y el choque de vuelta. Pero se trataría de un caso de manual de profecía que se autorrealiza, esto es, dicen que no habrá pacto y tú reaccionas de tal modo que imposibilitas el pacto, dándole el fundamento que no tenía la primera declaración. Yo no caería en esa trampa y seguiría proponiendo políticas y gestiones concretas: igualdad legal de todos los españoles, separación de poderes, bajadas de impuestos a niveles anteriores a Cristóbal Montoro, control de la inmigración y de los problemas de seguridad, política nacional de agua, revertir las leyes de memoria histórica, acabar con la dictadura de lo woke…

Porque si al fin no hay acuerdo entre ambas oposiciones o antes, cuando la negociación se tense mucho, será fundamental quién carga con el mochuelo de la cerrazón. Que el PP prefiera aliarse con el PSOE antes que con Vox no es lo mismo a que Vox aboque al PP a resignarse a recurrir al PSOE “bueno”. Los fans de ambos partidos son impermeables, pero hay una masa crítica muy sensible al vuelo del mochuelo; y a ver en qué rama se posa. Los de Feijóo quieren, mientras se quedan con todos los sillones, vender que Vox muere por los sillones. A los de Abascal les interesa transmitir desde ya mismo que sí que mueren, pero por aplicar –sin rebajas– numerosas medidas concretas.