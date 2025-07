El caballo de Calígula

Los partidos políticos deberían ser una agencia de selección de las mejores personas para ocupar empleos públicos pero se han convertido en una agencia de colocación para los más leales al poder . Pasa en todos los partidos sin excepción, la meritocracia es una mera utopía, si no eres un quitapelusas del líder no conseguirás prosperar, por eso hay tanto inútil en puestos de responsabilidad. De toda esa farfolla inútil del Gobierno llamado Planta contra la Corrupción se han olvidado la principal recomendación de la OCDE: que a los puestos de responsabilidad accedan solo técnicos capacitados e independientes. Nos hubiéramos ahorrado todas esas colocaciones en empresas y empleos públicos no ya solo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Salazar, de las señoritas recomendadas y de los conmilitones. Pasa en todos los ámbitos, no solo en la Administración Central. Aquí ha habido concejales que no sabían hacer lo o con un canuto desde tiempos de Carlos Díaz, ascendían desde las peñas de La Viña, un poner, hasta Chiqui Pérez Peralta, Ana Camelo, Lolo Bouza o El Adri, la Tubío o J.A. Guerrero. Un tipo que había sido portero de discoteca no solo se aupó al poder, sino que sigue medrando, a pesar de las pruebas de su ineptitud e iniquidad en Aguas de Cádiz. Trajeron a una chica desde Madrid porque era pareja de otro que quiso traer Kichi, la pusieron al frente de Eléctrica de Cádiz sin conocimientos ni capacidad, su actuación formó un boquete de 6 millones, incluso un grupo de arrastrados le cantaron una canción para su campaña al Parlamento Europeo. Ahora Bruno se rodea de quitapelusas que llevan 25 años dedicados a la maledicencia y la conspiración, debe ser que a los que mandan no les gusta la gente que piensa por sí misma, sino los genuflexos. Pasa en todos los ámbitos de la política, desde una delegada de la Junta que estaba en una ventanilla de una Caja de Ahorros a llevadores de maletas de toda índole. Nos asustamos cuando leemos mensajes de whatsapp de nuestros gobernantes al estilo del Capitán Renault en Casablanca, no sé por qué nos sorprendemos si eso lo hacen todos los partidos en todas partes. Nos acordamos de Jessica y nos olvidamos de Monedero y Errejón, o de los beneficiarios de la Gurtel y la Púnica. Tan es así que el PSOE nombró a uno cuyo único mérito era ser hermano de un afamado dirigente(hoy fallecido) para dirigir el programa Bahía Competitiva, según la fiscalía trabajó “para su beneficio, el de su familia y el de su pueblo”, de resultas de lo cual se han perdido para siempre 22 millones de euros de dinero público.