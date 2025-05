Apagón de ideas

DOS cosas me han llamado poderosamente la atención de la gran crisis (bueenooo...) del pasado lunes a cuenta del apagón. La primera es el larguísimo tiempo que estamos tardando para conocer la causa del fallo, y ciertamente, lo que podría clasificarse de poca diligencia del Gobierno a la hora de aclarar todas las circunstancias, siempre desde el precavido punto de vista de un experto en nada, y muchos menos en vatios, amperios y voltios. La actitud escapista de la presidenta de Red Eléctrica es también un mal síntoma que, necesariamente, acrecienta las sospechas de todo tipo.

La otra es la insistencia de muchos, oposición incluida, en señalar desde el primer momento a Pedro Sánchez como culpable, e incluso diciendo que los responsables están “dentro de la casa” del presidente del Gobierno. Hombre, es verdad que desde el primer día de este Ejecutivo su primer ministro ha sido el blanco de todas las culpas, tal vez como está mandado. Pero, visto lo visto y oído lo oído, estoy por pensar que Sánchez fue quien soltó el virus de la Covid 19, el que encendió la mecha del volcán de La Palma y quien bailó la danza de la lluvia para provocar la terrible dana en Valencia. Incluso me está dando por pensar que su ausencia de los funerales por el Papa Francisco se debe a cierta mala conciencia. Como será la cosa que este fin de semana se nos ha estropeado la puerta de los garajes y me ha dado por mirar en dirección a la Moncloa...

Sobre todo lo que he echado en falta en estos días ha sido la mesura y la prudencia a la hora de analizar, proponer y recomendar. Y he echado de más tanto tertuliano de pronto experto en cables, con lo complicado que es distinguir entre potencia, resistencia y tensión. Sobre todo en los políticos he detectado poquísimo interés en el bien común de los españoles y muchísimo en dañar la reputación del rival, prefiriendo, en el caso de la oposición, el alarmismo antes que la verdad.

Por supuesto, todo este ambiente se traslada a la ciudadanía, que anda también repartiendo memes de electricistas con la cara de Sánchez y Ábalos, en una demostración moderna de aquel viejo dicho italiano ‘piove, porco Goberno’ y de que siempre preferimos una culpa fácil y rápida antes que un mínimo análisis, ya que para esto hay que pararse a pensar. Por otro lado, sincera y afortunadamente, lo del lunes no fue para tanto... todavía.