Aunque lo he citado alguna vez que otra, conviene no olvidar lo que dijo Alfredo Di Stefano: "El balón se hace con cuero, el cuero sale de la vaca, la vaca come hierba, así que el balón al pasto". Dicho en lenguaje gaditano: vamos al turrón, o lo que es lo mismo en famosa frase del periodismo "los hechos son sagrados y las opiniones son libres". El Equipo de Gobierno va a entregar 7 viviendas en cuatro años.

Habrá proyectado las que sean, habrá heredado no sé cuánta deuda y lo habrá hecho "a pulmón", metáfora que debe querer decir que ha utilizado sus propios recursos, lo que no debería ser un mérito, por otra parte. Esta es la cruda realidad. Al frente de toda esta brillante gestión está la concejala de Ganar Cádiz Eva Tubío que, dada su espectacular gestión, la agrupación ha decidido proponerla para que ocupe un lugar destacado en la lista de la confluencia con Podemos.

Ganar Cádiz es un grupo político nucleado en torno a lo que fue Izquierda Unida, compuesto en su mayor parte por personas de reconocida solvencia y trayectoria en la ciudad, gente competente que hizo un excelente programa pero que tiene un defecto (o una virtud, qué sabe nadie): los mejores no quieren ir en puestos de salida. Ejemplo: Antonio Vergara. Otro defecto: no están muy capacitados para la selección de personal porque cuando tienen que elegir ponen a gente incompetente. En el acuerdo con Podemos se reservaron Urbanismo, Movilidad, Cultura y Vivienda. Los resultados son desoladores, con la excepción del desbloqueo del carril bici y la recuperación de Enrique del Álamo. Es probable que Eva Tubío sea una excelente trabajadora social que se vio enfrentada a los caprichos de Mercedes Colombo(lo comprendo, dicho sea de paso), motivo por el cual terminó hallando dentro de sí a una dirigente revolucionaria y feminista. Está bien que haya visto la luz en el camino de Damasco, los motivos carecen de importancia. Como nos recuerda Woody Allen en Match Point, es más importante tener suerte que tener talento. Tuvo la fortuna de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. La desgracia es para aquellos gaditanos que buscan vivienda y no tienen ingresos con los que pagar una de renta libre. Esos tienen que salir por uno de los dos puentes. El resto es palabrería: hemos pasado de bloquear un desahucio a visitar unas obras a la mitad de su ejecución ya que no debe haber otra cosa para mostrar. A ver si en las próximas tienen mejor vista porque como directores de casting han estado reguleras.