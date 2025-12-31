Izquierda y derecha

El Psoe avanza hacia lo que se viene advirtiendo desde hace meses: presentar un bloque de izquierdas que pueda paliar la fuerza de la derecha, de PP y Vox. Pedro Sánchez ya está habituado a acuerdos contra natura, no porque sean contrarios a sus principios, que desde luego lo son, sino porque se trata de alianzas que cuando aún no se sabía que era mentiroso compulsivo, aseguraba que jamás pactaría.

Al PP nunca le han gustado las alianzas con Vox, pero no han tenido más remedio que aceptarlas para permitir así que formaran gobierno regional los candidatos del PP que habían ganado las elecciones, o casi. La mayoría de esas bodas acabaron pronto en divorcio. Las discrepancias provocaron un distanciamiento entre los dos partidos que llegó a lo personal, aunque en los últimos días, tras las elecciones de Extremadura, se ha percibido un acercamiento, evidentemente por interés mutuo. Sin embargo, en las últimas horas ese acercamiento se ha diluido al filtrar desde Vox que no contemplan formar gobiernos regionales con el PP. Quieren poner todo el acento en la defensa de su identidad, en sus propuestas inamovibles. El distanciamiento con el PP le ha dado buenos resultados y van a seguir esa línea. Aunque deben andarse con pies de plomo: no es difícil llegar a la conclusión de que intentan eludir cualquier tipo de responsabilidad, se vive mejor cuando no hay que gestionar nada… pero se corre el riesgo de que provoquen la idea de que lo que persigue Vox es mantenerse al margen de cualquier compromiso. Lo justificarían poniendo el acento en que Vox no quiere alianzas con aquellos que no respalden sus señas de identidad, muy centradas en sus propuestas concretas: medidas expeditivas contra la inmigración porque es el origen de la inseguridad ciudadana, y segundo, no sin concesiones a la interrupción del embarazo. Dos iniciativas sociales que arrastran multitudes, aunque llevarlas a cabo podrían provocar problemas incluso de ilegalidad.

En la izquierda, con más partidos, el escenario es más difuso: Sánchez va a mantener una reunión con Junqueras para potenciar las relaciones entre Gobierno y ERC. Ante el nuevo año político toca cargarse de paciencia: Sánchez está dispuesto a lo que sea para no perder el poder, y Vox de ninguna manera va a colaborar con el PP para que Feijóo pueda gobernar. El candidato gallego está solo contra todos.