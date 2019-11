En la guía de Cádiz editaba por Rosetty y que se imprimía en la Revista Médica, a cargo de don Federico Joly, lo que se llama hoy Institución Valcárcel era el hospicio provincial de Santa Elena, por eso los gaditanos viejos como yo, la conocíamos como "el hospicio" o "Casa de Misericordia", porque hasta 1961, no se le puso el nombre actual. Situada entre los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, se describe como "un edificio muy grandioso y capaz, con fachada dórica en el primer cuerpo y jónica en el segundo y muy arreglada su bella portada". Tenía 10 magníficos aljibes, con capacidad para 75.000 barriles de agua, de los que disponían los vecinos, según cuenta Antonio María de la Vega en un artículo que se puede consultar en internet. Se considera el mayor exponente del neoclásico en Cádiz y fueron el Conde O´Reilly y el Marqués del Real Tesoro, los que donaron los fondos para su construcción. Tenía el hospicio un departamento para dementes, hasta que los trasladaron al ex convento de Capuchinos. Su ocupación como manicomio, ha servido, como en otras ocasiones para una leyenda de apariciones, gritos, en definitiva, como un lugar de misterio.

Su actualidad hoy, se debe que salió a subasta, en 2003, adjudicándoselo una empresa para destinarlo a un hotel de lujo, que luego desistió de su proyecto. Por ello, una plataforma ciudadana, encabezada por el rector de la Universidad, pretende que la Junta de Andalucía pague la rehabilitación del edificio (cuyo estado actual no puede ser más lamentable, como nos contaba este Diario) y lo destine a Facultad de Ciencias de la Educación. Esto ha dado lugar a una polémica política, porque el Alcalde pide con insistencia (y no con buenos modales) que se haga, con cargo a los presupuestos de la Junta. Por su parte, la oposición municipal señala que lo primero obligado es que el Ayuntamiento culmine el estudio de detalle, falto de trámites según informe del Secretario General accidental, pero incorporado el titular a los 3 días del reparo, anuncia que todo está en regla (¿?). Se señala que a los gobiernos anteriores de la Junta, en más de 30 años, nunca se les exigió nada, cuando la necesidad era la misma. El alcalde se pone al frente de la manifestación (acompañado de la portavoz del PSOE) recordando los proyectos que la Junta tiene sin atender a la ciudad, o sin saldar su deuda. La reivindicación me parece que se equivoca de destinatario y en todo caso, un poquito de "por favor" les vendría mejor en un tema que depende de los presupuestos de la Junta actual y de su voluntad política.