Populismo con los sueldos

En Cádiz triunfó el populismo porque es una ciudad populista. Se está viendo en el debate de los sueldos. Quienes lean el Diario pueden llevarse impresiones confusas, según las declaraciones de los políticos municipales. El Ayuntamiento parece una sucursal de Cáritas Diocesana. Para empezar está el sueldo del alcalde. Teófila Martínez ya decía que se lo ahorraba al Ayuntamiento de todos los gaditanos, pero cobraba un sueldo de diputada del Congreso o de parlamentaria andaluza. Después, cuando entró José maría González Santos como alcalde, lo nombraron diputado provincial y dijo lo mismo. Le ahorraba el sueldo al Ayuntamiento, porque lo pagaba la Diputación. Y, además, hacía una donación, según el código ético de Podemos, para que no se diga que nuestro Kichi cobraba más de 60.000 euros al año. O sea, que era rico, según los baremos podemitas para el IRPF.

Pues bien, lo normal es lo contrario. Lo normal es que el alcalde y los concejales de Cádiz cobren un sueldo abonado por el Ayuntamiento de todos los gaditanos. También que sea un sueldo digno y de acuerdo al cargo que ostentan. Queda para la reflexión si un parado puede trabajar de concejal o de concejala, en cuyo caso se está transformando en un empleo. Se supone que eligen para las listas a personas de prestigio (al menos relativo), que no todos han sido directivos de Coca Cola, como Marcos de Quinto, pero trabajaban en algo.

La paguita municipal no es para hacerse ricos, pero debe ser suficiente para llegar a fin de mes sin pedir limosna en la calle Ancha con un perro y tocando la flauta. Sin embargo, los gestos toreros de brindis al sol distorsionan este asunto. No se entiende por qué el equipo de gobierno de Adelante sube el sueldo un 26% a su jefe de gabinete y a su jefe de prensa, y al día siguiente ellos renuncian porque no lo habían pedido. Y a la vez la militancia se subía por las paredes, con un ataque de indignación.

Después de propagar que existía un acuerdo de todos para los sueldos, resulta que sólo lo apoyaron Adelante y el PSOE. Se sabía que sólo Mara Rodríguez va a cobrar el sueldo de portavoz. Juancho Ortiz, del PP, y Domingo Villero, de Ciudadanos, han renunciado. Pero en ambos casos es porque tienen otros oficios profesionales que les permiten ganar más. Compañeros en peor situación de necesidad no dirían lo mismo.

La gente creerá que la política sale gratis, cuando no es así. Es más importante exigir productividad. Como en todos los trabajos, se debería cobrar según el rendimiento.