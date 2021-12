Matar moscas con el rabo

Este Ayuntamiento es marxista de Groucho : "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar las soluciones equivocadas". Me parece perfecto quitar los nombres franquistas de las calles, estoy de acuerdo con poner nombres de mujeres (se les olvidó Teófila Martínez), me pareció absurdo quitar la placa dedicada a Pemán donde solo se hacía referencia a su papel como escritor. Ponerse ahora a quitar reconocimientos antiguos sin que venga a cuento es aplicar la llamada "política de cancelación", la damnatio memoriae que ponían en marcha los romanos. No sé qué ha cambiado desde que hace cinco años el alcalde declarase que Pemán era un embajador de las letras gaditanas a hoy, donde su nombre se tiene que borrar de calles, plazas, teatros e incluso de los archivos municipales. Todo ello, supongo, para seguir el consejo del historiador anarquista que es quien ha hecho los informes al Equipo de Gobierno. Lo importante es resolver el contrato de limpieza, que lleva seis años de retraso, sacar el de transporte que ni se ha redactado el pliego, a ver si así quitamos de las calles de Cádiz tantos camiones y autobuses con más de 15 años que echan humo y hacen ruido cuando en el resto de ciudades andan ya con vehículos eléctricos. Tanto rollo de Albita del Campo y tanta pose para descarbonizar o para criticar a la Autoridad Portuaria por el humo de los barcos y todos los vehículos de las contratas y del Ayuntamiento son contaminantes. Hay que ayudar al comercio, impulsar la relación con el puerto mediante acuerdo con la Autoridad Portuaria de manera que lo suelos vacantes en Reina Sofía y Muelle Ciudad sean útiles para el futuro de los gaditanos. Conseguir que se usen los terrenos de Navalips, Talleres Faro e Institución Gaditana. Toda la razón al Equipo de Gobierno cuando reclama a la Junta por Valcárcel, nuevo hospital y Ciudad de la Justicia, cuando reclama al Gobierno de España un plan de reindustrialización de la Bahía, cuando pide ser sede del Congreso de la Lengua, cuando pide a la Diputación igualdad de trato con Jerez. Pero como dijo Romanones, "¡Españoles, a las cosas!", hay que dejarse de tonterías, de pamplinas, de quitar bustos y placas, de borrar de la memoria lo que no se puede borrar. Es indiferente quitar títulos y distinciones si no se resuelven los problemas que tiene la gente. Podrá alguien discrepar, por ejemplo, de la moratoria de viviendas con fines turísticos, pero es una medida que tiene como fin bajar los precios del alquiler. No creo que consiga nada, pero busca mejorar la vida de la gente. Retirarle títulos a Pemán lo único que hace es entretener al personal.