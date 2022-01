En política, sobre todo en un sistema democrático y parlamentario, cada grupo político está en el lugar que lo han situado los ciudadanos con sus votos. El gobierno a gobernar, a tomar decisiones. La oposición a fiscalizar al gobierno y controlar que sus políticas estén dentro de la legalidad. En España, este país instalado en la mediocridad política superada día a día, comprobamos que la oposición (esté el partido que esté) terminada las votaciones comienza su nueva campaña electoral. No hay tregua al que gobierna lo haga bien o mal, que más da, el único objetivo que se plantea la oposición es desgastar al gobierno sin importar que se pueda llevar por delante el prestigio del país. Además, ahora tampoco la Justicia se salva ni de la mediocridad de sus corporaciones, ni del juego político en el que han encontrado acomodo.

Lo estamos comprobando como "la muy leal" oposición no repara esfuerzos en desprestigiar la bandera de España por Europa. Pero esto sucede en todos los lugares de España. Fíjense que el Gobierno de Andalucía lleva (también a Europa) un mandato de su partido sobre el mal uso (según el PP) de los fondos, siendo Andalucía la que más se ha beneficiado hasta el momento. ¿Alguien lo entiende? Pues aquí en nuestra ciudad extraña el comunicado de la oposición sobre Fitur. Siempre se puede hacer mejor, pero también peor. San Fernando (no es la primera vez que escribo sobre esto) desde las primeras ferias, el gobierno, iba como turista a estos eventos. Cada año se llevaba un eslogan diferente y gran cantidad de carteles. Pero la ciudad no era intervenida en esas políticas. Es decir eso que se anunciaba casi no existía. Este año creo que se ha llevado, por primera vez, una oferta seria, cultural, llamativa, distinta y con la personalidad de la ciudad.

El Meridiano Cultural es una oportunidad de poner en valor el gran patrimonio oculto que posee la ciudad. Que la mayor parte gira alrededor de la Armada, pues vale. Pero cada ciudad tiene lo que tiene. San Fernando, es una constatación empírica, está sacando del baúl del olvido todo un patrimonio que ni la mayoría de los isleños sabíamos de su existencia. Fíjense, se ha puesto al servicio de la ciudad un joya patrimonial e histórica como es Torre Alta. Se ha rehabilitado un edificio de una gran valor y con mucha historia a sus espaldas como es El Penal de Cuatro Torres y toda la parte histórica de edificios del Arsenal. Qué ha sido por lo de las Corbetas, bien, pero esto hay que negociarlo y conseguirlo. El Museo de Camarón también se ha incluido en la ruta cultural, un museo que solo iba a Fitur en abstracto. Museo Naval en el centro de la ciudad, Ayuntamiento en todo su esplendor con su increíble biblioteca. El lujo que es para la vista ver la Casa de Lazaga con el esplendor de su fachada restaurada (cuántos años llevaba pidiendo un poco de atención). Queda todavía bastante por hacer, patrimonio esperando su puesta en escena, pero vamos pasito a pasito. Y creo que Meridiano (ligado la historia de la ciudad) Cultural es una apuesta firme por el camino que está desarrollando la ciudad.