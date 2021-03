El tango de Los Fakires y la actualidad

Impresionado al ver la foto de la pobre chica que ha perdido un ojo en las manifestaciones de Barcelona a favor del perturbado social Hasel, no dejo de preguntarme desanimado, cómo es posible que siga habiendo personas que se dejen deslumbrar con llamadas a la revuelta sabiendo lo que puede suceder en ellas. Este suceso, me trajo a la cabeza, el tango de Los Fakires del año 1933.

Una mujer de 19 años, llevada al matadero engañada por todos nosotros. Por la sociedad y la situación de esquizofrenia -trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal- a la que estamos dejando llevar a España y más concretamente a Cataluña en este caso.

Al no conocerla, no la juzgo. Desconozco cuál es su ideología. No puedo decir si independentista clásica de ERC, si de la CUP o En Comú Podem, si pertenece a cualquier movimiento radical de los “bestias pardas” que hay por allí, ARRAN, CDR… o si era de las que ni siquiera se sentía representada por partido político alguno y como muchas veces se suele juzgar a la muchachada que va a este tipo de manifestaciones, era de las que estaba llena de odio. Por cómo iba vestida y a cara descubierta, no parece ser una asaltante de locales comerciales.

-Se lo merece por carajota- Sería la respuesta ofensiva y brutal de las personas del signo político contrario, los radicales de ultra derecha. Lo triste es que otras de signo político opuesto, dirían lo mismo como he oído decir a algunos amigos míos, creo que sin saber lo que dicen, si la desgracia le hubiera ocurrido a un manifestante del barrio madrileño de Salamanca. Un “Cayetano”.

No quiero sentenciarla de ese modo, porque sería ponerme a la altura de ellos, pero, que fue a la manifestación engañada, de eso no tengo la menor duda. Una rebelde a lo James Dean, ¿Con qué causa? ¿Hasel? ¿La libertad de expresión? ¿La falta de futuro? ¡19 años! ¡Un sinsentido y un contradios! ¿Y ahora qué? Digámoslo así de duro, tuerta para toda la vida. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan el sufrimiento y las consecuencias físicas y psíquicas por las que tendrá que pasar esta mujer a lo largo de su vida?

En la SER, entrevistaron a una amiga llamada Laia, en la que reconoce que “… el ambiente era de ganas de pelea” y añade que decía sentirse culpable porque “… si alguien tenía que haber resultado herida, debería haber sido yo que tiré botellas de vidrio a la policía y no ella, estoy muy triste, me siento fatal…” para terminar diciendo “…que ya han intentado obtener respuesta de otras maneras y nadie les ha escuchado”, añadiendo que estaba a favor de destrozar Barcelona llegado el caso.

¿Destrozar Barcelona? ¿Por Hasel? Estas declaraciones son las que corroboraron mi sospecha de que muchos de los jóvenes que van a estas manifestaciones, van mentalmente convencidos y manejados, sin saber a ciencia cierta por lo que luchan, si merece la pena y a qué se arriesgan.

Y ahora viene la pregunta: ¿Quién o quiénes son los culpables de la desgracia de esta pobre chiquilla?

¿Los Mossos D´Esquadra en Cataluña? ¿La policía nacional en Madrid? De ninguna manera. Como responde sensatamente a la noticia un comentarista: Primero lamentar que esta joven haya perdido un ojo y después pedir a estos jóvenes que recapaciten antes de meterse en fregados semejantes. Los antidisturbios actúan en España como en cualquier país del mundo. Cuando hay que disolver una turba, da igual si el país es democrático o dictatorial. La policía actúa y las consecuencias son las que son. Yo he estado en países europeos democráticos cuando ha habido elecciones y asombrado vi, que no era la policía, era el ejército el que custodiaba el orden en la calle.

¿Nosotros? Pues sí, por el país que estamos dejando construir desde hace tiempo, a unos políticos intrigantes y maniobreros, competentes sólo en las cosas que le convienen, y vaya por delante que creo en la democracia representativa y no en la asamblearia, más fácil de manipular.

¿Sus padres? Pues también. Si me ha parecido un desatino totalitario la frase de Celaá que los hijos son del Estado y no de sus padres, no puedo dejar de reconocer que a esa chica le ha faltado en su casa la enseñanza del sentido de la prudencia, la sensatez y la responsabilidad.

¿El gobierno y sus socios independentistas? Los más culpables. Desde el Gobierno central y la Generalitat a la última autoridad municipal de Barcelona, por su falta de responsabilidad al no protegerla como debieran.

¿La Generalitat? Después de predicar e instruir tantos años en manifestaciones independentistas, ahora dicen rimbombantes que van a actuar milimétrica y quirúrgicamente… Que se llegará hasta donde se tenga que llegar… Que lamentan profundamente las heridas… Transparencia máxima… ¡Bah! Como debiera conocer el zurdaje por quién dijo la frase: ¡Señores, héroes de la palabrería!... Al cabo de dos semanas Pere Aragonés censura la violencia y nos enteramos que entre los detenidos están la flor y nata del anarquismo europeo. ¿Nuevas Brigadas Internacionales? Y como dijo Josep Pla en Nueva York ¿Y todo esto quién lo paga?

¿El gobierno? Tres días tardó el presidente en hablar, y no dijo nada. Sólo obviedades y lugares comunes ¿Y el vicepresidente? Escondido, callado como un muerto. ¿Y Echenique? Amparando explícitamente al personal con el cuento de la lucha antifascista que ya no se lo cree nadie.

Como digo, al oír la noticia de lo que le pasó a la pobre chica, se me vino a la cabeza el tango de carnaval de Los Fakires del año 1933 donde, sin tratar de comparar ni mucho menos su gravedad, se habla de los tristes sucesos de Casas Viejas y Castilblanco. En él se culpa de la violencia y los desaciertos que sufre la nación y a cierta prensa levantisca. -Hoy sería, entre otras, la cadena de televisión catalana TV3- y termina sus estrofas sacando estas conclusiones:

"… Esta es la funesta obra/ De una prensa de libertad/ Y lo decimos llena de hipocresía/ Que a cambio de cultura/ Nos dan maldad/ Sobre las consecuencias/ Mucho ha de pesar/ La sangre derramada/ De mis hermanos/ Mientras que los culpables/ Saben callar".

¿A quiénes iban dirigidos estos dos últimos versos?... ¿Al capitán Rojas? Sin defender su brutalidad, ni mucho menos, estos versos iban dirigidos a todos los políticos que después se enzarzaron en disputas, terminando por hundir a Azaña.

¿Qué semejanza hay con los sucesos actuales? Pablo Iglesias, sin medir la responsabilidad que tiene por el cargo que ocupa y las cosas que lleva diciendo. Callado porque piensa que esto le conviene para alentar a sus bases más extremistas. Sánchez, dejando que pase todo, como el futuro rey de los Persas del famoso Manifiesto, para llevarse los votos menos radicales de Podemos en las próximas elecciones ¡Y todo en un Estado de Alarma! Lo dicho, competentes y mirando sólo las cosas que le convienen. Y mientras tanto, una pobre mujer engañada y manejada, ha perdido un ojo.

Un antiguo anarquista, flirteando ahora con el comunismo y olvidándose de lo que le pasó a Andreu Nin y al POUM, me dijo que no tenía noticia de que Iglesias o Sánchez hubieran incitado a las revueltas. Le dije que los tahúres cambiaban sus cartas debajo de la mesa y que no se iban a coger los dedos con manifestaciones comprometidas.

También acudió al intragable y viejo truco de blanquear a los manifestantes con la globalización, la falta de futuro, el trabajo mal pagado como dijo el otro día el histriónico de Rufián… ¡Que sí! ¡Que sí! Que todo eso es verdad, que tengo hijos y nietos y no sé qué país, qué España les estamos dejando, pero la hostelería o el turismo, cuando se manifiesta, no le tira adoquines a la policía, ni quema contenedores.

¿Pedro? ¿Pablo? ¿Gabriel? ¿Pere? ¿Ada? ¿Cómo la consideramos? ¿Daños colaterales?