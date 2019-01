El sello Broncano

Una de las polémicas televisivas de la semana pasada fue la entrevista que David Broncano realizó a La Zowi en el programa La Resistencia de Movistar+. Fueron muchos (fans de la artista) los que criticaron que el presentador hiciera preguntas sin sentido y alabaron la actitud que tuvo frente a ellas la cantante de trap. La Zowi se limitó a responder de forma escueta y mostró su incomodidad ante las cuestiones que le planteaba Broncano. En ese momento me pregunté qué hacía esa chica en el formato de #0. El programa lleva emitiéndose un año y todas las entrevistas que David realiza son similares. Siempre pregunta a sus invitados cuánto dinero tienen en la cuenta y un sinfín de preguntas absurdas que desconciertan e incomodan. Pero al fin y al cabo esa es la seña de identidad de uno de los programas que más se ha afianzado en dicho canal. Parecía que La Zowi no se esperaba este tipo de conversación con Broncano. Y quizá ese fue el problema. Que ella no sabía a qué programa acudía. Porque si lo sabía no tiene sentido que se enfadara o que se sintiera incómoda. Quien acude a La Resistencia debe aceptar su esencia.

A lo largo de este año Broncano ha entrevistado a personas de todo tipo. De diferentes sectores. Personas muy conocidas o apenas conocidas. Algunos se muestran más desconcertados que otros pero por lo general aceptan cómo es el proceder del programa. Es mejor que se lo tomen así, porque tanta pregunta absurda termina siendo un buen método de promoción. Para los invitados estas entrevistas son una forma de darse a conocer en una situación diferente con preguntas que probablemente no les hayan hecho jamás. Y ese es el encanto de La Resistencia, un programa diferente y necesario. Tan solo hay que ver con la actitud que acudió Roberto Leal la semana pasada, tan solo dos días después de La Zowi. Eso es aprovechar una aparición en televisión de forma positiva.

Cada noche Broncano tiene la difícil labor de tomar el testigo de Buenafuente. Y lleva un año demostrando que es capaz de mantener a los espectadores después de que hayan disfrutado de un buen show como es Late Motiv. Broncano ha logrado algo muy necesario en televisión y que ya logró en la radio. Ha conseguido que a los jóvenes les llame la atención un formato. Ha logrado revivir el late night (o late late night como llaman ellos) en una parte de la audiencia que a esa hora se encontraba perdida. El pequeño Buenafuente se hace grande y ha establecido su propio sello. A esto también ayudan sus colaboradores, el hecho de que el programa se haga en un teatro y hasta el mobiliario.

Otra cosa que hace muy bien este programa es aprovechar los medios digitales. Que sus entrevistas se puedan ver en Youtube y que en redes el programa transmita el mismo humor que a través de la televisión lo convierten en más atractivo si cabe. La Resistencia consigue que todavía haya esperanza en la televisión. Demuestra que se pueden hacer formatos nuevos, diferentes, dirigidos a un público que en algunas cadenas está olvidado. Deberían tomar nota de esto las cadenas en abierto. Incluso las autonómicas.