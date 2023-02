No recuerdo en esta liga ningún partido en que el relax se sentara con nosotros durante tanto tiempo en el palco. Faltó solamente un cafelito caliente y relajante para mitigar el frío y ya sentirnos en la misma gloria. No me refiero al memorable relaxing cup of coffee de la Aznarina y que se convirtió en hazmerreír de los grupos de tal o cual color por su acento cerrado de español de Castilla al pronunciar la lengua de Milton y Carlos III.

Y siguen rebautizando el término castellano para el idioma de España o del Estado español, como enuncian todos a los que les da repelús pronunciar la palabra España. Gente a desconfiar, sin duda. Porque si al idioma hablado en la dulce Francia se llama francés y a el de Italia, el país del arte, recordando ahora aquel libro de Blasco Ibáñez que en plena adolescencia devoré con gozo sumo, y llamamos italiano y alemán a las lenguas de Italia y Alemania, respectivamente, ¿por qué -me pregunto- aquel con el que nos comunicamos los españoles no puede enunciarse, sin temores pequeñonacionalistas, español? Y castellano para el español hablado en Castilla. Que es una forma más de esta lengua, ni mejor ni peor que la de la calle Botica o el Palillero o Trinidad 24.

Pero por el palco nadie apareció a deleitarnos con un café y todo transcurrió sin las zozobras de anteriores partidos, así nos agarramos una charla el amigo Paco y servidor, que si había leído todas las obras de Antonio Escohotado, que si tras pasar el desierto del comunismo durante más de treinta años éste había adoptado posturas más benignas y liberales, que si qué mal lo hizo Ciudadanos al no declararse abiertamente un partido liberal cuya función podría haber sido hacer de política bisagra entre una derechona a menudo bronca y áspera y un Psoe entregado de hoz y coz a la izquierda comunista, de modo tal que las excrecencias podemitas y voxeras no hubieran salido a flote jamás o, si lo hubieran hecho, habrían sido solamente calladas momias en las Cortes, que si la misma senda que Escohotado siguieron Sánchez Dragó o el amigo Arcadi Espada, cofundador del triunfal Cs en la híspida Cataluña… También se charló, mientras iba transcurriendo el aburrido segundo tiempo, del nieto lindo que le ha nacido al buen Carlos Medina. Enhorabuena, abuelito.

Y el relax sobrevoló por el palco hasta el final. Queremos más relax en Carranza y más aburrirnos y no pasar toda la temporada au bord de l´infartus, como me enseñó mi amigo Claude, gracias al tempranero gol de Escalante, que parece desposado con el gol, que así siga por mucho tiempo, y luego el de un Guardiola que estimo puede convertirse en el 9 que todos esperamos desde hace años y que hará desaparecer del Glorioso a los mermados Lozano y Negredo. De nuevo nos defraudó, aunque pensamos que triunfará de amarillo, Roger. Los de atrás, bien, esta vez con la Furia Gitana sustituyendo al equívoco M´Baye de inolvidable recuerdo en la desastrada defensa de los cuatro chicharitos de Bilbao.

Así, que queremos seguir hablando de literatura o de política en el palco, sí. Y que Ledesma siga leyendo a Lorca bajo el travesaño, sin actuar, excepto en dos despejes de puños apañados y una defensa tosca pero eficaz y un centro de campo donde Alcaraz se dejó media vida. Sólo puede no estar en la alineación si se encuentra lesionado. Y eso lo sabe perfectamente el inteligente González.