E N la selva priva el más fuerte y el más egoísta. Lo mismito que en la sociedad humana. Pero no ahora solamente, sino desde siempre, desde la más remota antigüedad. Basta leer historia y veremos cómo a través de los siglos los pueblos o los conjuntos humanos más fuertes han ejercido su poder en detrimento de los más débiles. Igualito que en la selva: el león alfa desplaza al resto de leones para apropiarse de todas las hembras y es capaz incluso de matar a los lechones a fin de que aquellas entren en celo para su provecho.

Esto que es en el mundo de los animales, en parte o en todo se da a veces en los humanos. El macho alfa se cree dueño del mundo y no tolera que nadie le haga sombra. Leyendo historia se ven horribles matanzas entre unos y otros e incluso tormentos y mutilaciones para con los vencidos. Y no se piense que eran cosas del homo neandertal solamente, también en el homo sapiens hasta nuestros días. Léanse las historias entre romanos y cartagineses, entre cristianos y musulmanes, entre británicos e hispanos, entre indígenas y colonizadores… He leído que, llegando hasta extremos esperpénticos, había una tribu de mujeres amazonas que se cortaban un pecho para así poder lanzar las flechas con su arco más cómodamente. Y era hasta lógico en las antiguas guerras que el ejército vencedor matara a miles y miles de los vencidos a fin de no tener nadie a retaguardia después. O simplemente martirizar cortándo la oreja, la nariz, un brazo y más abajo, también.

Veamos en prensa, radio y televisión los crímenes en las recientes guerras en Irán, Palestina, Gaza, Israel, Ecuador… ¡Parece mentira que a estas alturas no se puedan arreglar las desavenencias con el diálogo y las conversaciones! Sino todo a base de bombas y más bombas, aunque caigan niños muertos a mansalva y destruyan hasta los hospitales. Hay naciones que median e intentan conciertos de paz y entendimiento, pero el macho alfa sigue imperando.

Los organismos internacionales intentan mediar pero me da la impresión de que con la boquita chica. Dicen que quien manda o quienes mandan son las industrias armamentistas, porque si no ¿qué van a hacer con las bombas, drones, misiles y los cohetes que fabrican? Se dice que estas industrias son las más productivas e importantes del mundo. España debe hacer más, y las otras naciones de nuestro entorno, saber y entender. ¿Se imaginan ustedes una nueva guerra mundial? ¡Qué horror! Pero acordémonos de que las dos anteriores empezaron por cosas similares, casi sin motivos transcendentes. Y nosotros, los gaditanos, con dos bases atómicas en nuestra provincia, Rota y Gibraltar. No nos salvaría ni el levante ni el poniente.

P.D. Pero no creamos que esto solo sucede a niveles altos, también en nuestra sociedad hay machos alfa que se creen dueños de todo y que quieren imponer sus criterios y conveniencias a su capricho. De otras formas y modelos, pero haberlos los hay. ¿Llegará el día en que en la Tierra no existan guerras, que todo esté en paz, que unos y otros hayan alcanzado equilibrio y concordia?