Quiero ser feliz, aspiro a la felicidad, a sentirme bien, quisiera vivir esa experiencia de plenitud, sentirla, palparla, notarla. Ojalá algún día consiga mi bienestar; busco el equilibrio, ese estado de serenidad y cohesión con el alma inquieta: dejar de estar perdido, encontrarme, saber que estoy vivo, querido, correspondido, cuidado….

También hago mi esfuerzo y predicado para alcanzar esa felicidad ansiada. Quizás, para que no me jodan la vida, no debería hacer público dónde soy feliz, dónde me encuentro bien, dónde me hacen sentir bien, dónde me atienden como es debido, dónde me tratan correctamente, dónde me miran como persona, dónde saben cuidar la nostalgia, dónde reconocen que vienes del Aqueronte buscando tu Edén, dónde suavizan la ingratitud, dónde nunca cortan el aire, dónde la cortesía es un grado, dónde el respeto es palabra mayor, dónde la ternura es una máxima, dónde la decencia es sublime, dónde un profesional se hace catedrático, docente, digno y pedagógico.

Después de mucho rodar, yo he encontrado mi Edén en el Hotel Las Truchas de El Bosque. Es mi paraíso. Aquí he conocido la felicidad y debo dar las gracias a los profesionales que te hacen sentir que la vida es un pretexto para encontrar la felicidad. Qué alegría subir a esta atalaya de El Bosque en la que hay técnicos de la felicidad que te protegen con la hospitalidad y el manto verde de la Sierra de Cádiz. No vengas a joderlo...

Posdata: Pido perdón porque he viajado tanto y hospedado tanto, que debería hacer una lista más amplia, pero creo que debemos cerrar filas con nuestros orígenes. Yo lo hago en mis ‘lares ’locales con el mencionado Hotel Las Truchas y con Casa Calvillo, Hotel Enrique Calvillo, El Duende, Bar España, La Peña de Eli, La Divina, Tasquita El Callejón, Los Nogales, El Duque, Venta Julian, El Tabanco, Venta Mateo y donde a buen seguro, me acepten…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.