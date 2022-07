Me he despertado con el verso en la cabeza -El ciego sol se estrella…-, me ocurre así, un verso, un recuerdo, una frase, una imagen me devuelve a la sopa de estos días. La feria suena en la ventana hasta las tres de la madrugada, y más. Lo que sea que sea tiene fecha de caducidad. Como casi todo. Hoy domingo fuegos artificiales y se baja el telón. Han puesto interés en que todo saliera lo mejor posible. Seguro que alguno se habrá dado cuenta de lo que conviene mejorar, que son muchas cosas. Pero salir vivos de un intento así tiene su mérito. El cayado de mi vejez ya ha felicitado a la alcaldesa y quienes lo hicieron posible, no le enmiendo la plana porque, además, mi benjamín es muy de Patricia, lo tengo escrito aquí ya otras veces. Me dijo que te lo dije, papá, la feria sería otro éxito de Patricia Cavada. Oleadas venían por Reyes Católicos para el Parque "de los patos", que el pueblo le ha puesto nombre al Almirante Laulhé con su memoria feble. Digo que Rafael Duarte ha hecho una evocación Cinco Jotas. También lo tengo dicho aquí, pero no me repito si lo reitero, el poeta que enterró a Camarón en su Isla, aquel día horroroso de julio, es uno de nuestros mejores articulistas literarios y de lo mejorcito de España verso a verso.

… en las duras aristas de las armas (…) Ya despertado, sitúo el verso en el poema, el poema en su autor y al autor en su tiempo. Manuel Machado hizo su maravillosa Castilla pensando en una personalidad histórica llena de atractivo, Rodrigo Diaz, muerto en Valencia en 1099, héroe de la primera Reconquista, que recibió mal pago de su Rey a quien sirvió hasta dar la vida. Por la desierta estepa de Castilla / al destierro con doce de los suyos / -polvo, sudor e hierro-, el Cid cabalga. Desde el bachillerato en el Rafael Estrada y Arnaiz lo guardo en la memoria, con los versos de Juan de la Cruz y Jorge Manrique, entre otros muy queridos poetas. El ciego sol y los incendios, tan cercanos algunos, han marcado estos días del Carmen y de la Sal, que fue la Velada de Duarte, el parque de las tómbolas de cuando entonces, cuando iba descalcita por la calle y ahora no me conoces de la famosa soleá de Frijones, digo la vida. Mañana empieza de nuevo todo, digo que he preguntado a la flamante vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, que ha sido hasta hace un rato delegada del Gobierno, que cuándo el tranvía y me ha dicho, llanamente, "no lo sé, Enrique". Por lo menos no ha mentido. Aunque tiene delito el que no abran la máquina de expender billetes a Chiclana, que es lo que queremos muchos, del tranvía. Más de doce años después.