Aún no se ha convocado la pegada de carteles, pero ya hace días que su rostro no para de verse en taxis (un total de 26) que circulan por la ciudad; hace escasas semanas que fue designado candidato, pero ya ha tenido tiempo de repartir los primeros productos de merchandising (unas mochilas con su nombre) con motivo del Carnaval. La campaña -la oficial- no ha empezado, pero ya recorre calles y plazas convocando a los medios para exponer todo lo que tiene que decir y anunciar de cara a las elecciones del 28 de mayo. Bruno García ya se ha echado a la calle para desgranar el programa electoral del PP en sucesivas convocatorias que ya ha cumplimentado y que anuncia que seguirá haciendo en estos alrededor de 90 días que restan para las urnas. Siempre acompañado de un atril, que parece será su mejor compañero de este viaje por Cádiz que ha iniciado nada más terminar el Carnaval.

Ante el atril apareció hace un par de semanas en La Laguna, a principios de esta semana en La Viña y el jueves en Loreto. Parece, por tanto, que la seña de identidad de la campaña del candidato popular será ese elemento construido en maderas blancas y en la que se lee “Bruno alcalde Cádiz” que irá pegado a García, como esas agrupaciones que tienen atrezzo que llevan de actuación en actuación por todos los tablaos en la semana de Carnaval (ahora que está tan reciente la fiesta).

Los distintos partidos y candidatos van recorriendo el camino electoral que lleva al 28 de mayo. David de la Cruz ha expuesto su lado más personal y familiar, lo hemos visto correr a primera hora de la mañana, pasear con su familia o reírse de forma distendida con el alcalde; Óscar Torres ha preferido hacer los deberes con tiempo y ya ha anunciado la lista de 30 que lo acompañarán, incorporando a hermanos mayores, autores de Carnaval y demás perfiles de todos los sectores de la ciudad; Beiro y Belgrano siguen aún en la fase de reuniones con colectivos para darse a conocer ellos y sus proyectos. Y Bruno García ha cogido el atril a cuestas para plantarlo hoy aquí y mañana allí para anunciar y denunciar todo lo habido y por haber; desde un Carnaval con luces y con Patronato (o como se vaya a llamar esa figura que dice que va a rescatar) hasta un plan de choque en limpieza, mantenimiento e iluminación.

Marzo no ha hecho más que empezar, y hay jornadas en las que la ciudad parece estar en plena campaña electoral. La actividad en los partidos (en casi todos, que alguno hay que parece no haber movido un dedo aún) es intensa, sabedores que el futuro gobierno de la ciudad está más en el aire que nunca. Por eso Bruno García asegura que busca electores tanto a derecha como a izquierda de la sociedad, porque “hay una oportunidad de cambio”, por lo que se confiesa "muy ilusionado" por lo que dice “ver en la calle”. En esa calle que ya recorre con su atril a cuestas.