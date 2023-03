Bruno García anuncia un plan de choque en mantenimiento, limpieza e iluminación si es alcalde de Cádiz

Cádiz está "descuidada", falta de atención en cuestiones tan básicas como la limpieza, el mantenimiento y la iluminación. Así, al menos, lo percibe el candidato del PP a la Alcaldía, Bruno García. Y así asegura que se lo transmiten todos los ciudadanos y colectivos con los que viene reuniéndose desde que se anunció su designación. Y por ello, asegura que si alcanza el gobierno de la ciudad tras las elecciones de mayo, "en las primeras semanas activaremos un plan de choque de mantenimiento, limpieza e iluminación para que Cádiz vuelva a brillar".

Ha insistido este jueves Bruno García en que "hay que cuidar la ciudad", cosa que también insiste en que estos años atrás no se ha hecho. "Ya el PP ha venido avisando de esta dejadez del equipo de gobierno, y así me lo están trasladando todos" con los que se reúne el candidato. Por eso plantea ese plan de choque como una de las primeras medidas a poner en práctica si el PP gobierna en Cádiz, "porque hay que cuidar no solo la parte bonita de la ciudad, las cosas grandes, sino que hay que cuidarlo todo para que los gaditanos vivamos en condiciones adecuadas en toda la ciudad".

El plan de choque anunciado en limpieza, mantenimiento e iluminación será "a corto, medio y largo plazo". "Porque el cuidado hay que mantenerlo de forma constante", explica García, que insiste en que más allá de la "medida urgente" del plan de choque "luego será real y constante" en el tiempo.

Asegura el alcaldable popular que esta medida es del todo factible "porque hay dinero". Y en este sentido refiere a más de 66 millones de euros que el gobierno municipal no habría gastado en los ocho años de Kichi en la Alcaldía. "Que está bien ahorrar, pero hay que mantener la ciudad", afirma Bruno García, que en esta línea insiste en su propuesta de "cambiar la dejadez por el cuidado".

Tampoco le vale al PP el argumento del cambio climático para justificar una iluminación que en la actualidad consideran escasa, con "la ciudad oscura en muchos momentos y zonas". "Tenemos muy claro el cambio climático y queremos ser parte de la solución", ha afirmado García, que recuerda que existen "ayudas europeas" para actuaciones en materia lumínica, "luces LED y otros recursos" para compatibilizar la iluminación de la ciudad y el cuidado del Medio Ambiente.