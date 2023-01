Hay un cierto revuelo con la GPT3, la inteligencia artificial que permite generar lenguaje escrito. Se puede usar gratis, al menos por ahora. Parece que al ser una herramienta capaz de aprender, este uso gratuito por parte de los usuarios ayudaría a mejorar la siguiente versión (GPT4) que ya está preparada y que sería de pago. Es decir, seremos conejillos de indias a los que luego cobrarán. Escuché a periodistas que habían comprobado que generaba entrevistas y presentaciones de reportajes. Me resultó fascinante, pero peligroso.

Quise comprobarlo, así que le pregunté directamente en qué sentido me podría ayudar y me dijo que me “ayudará a producir contenido de alta calidad y eficiente con mayor rapidez, ya que seleccionará y organizará automáticamente palabras y frases que sean relevantes para el tema específico sobre el que esté escribiendo. Además, podrá ajustar el contenido a la voz de su marca, ya que puede "aprender" y reflejar la escritura y los patrones típicos que usa.” ¿Me escribiría esta columna de opinión? “No, esta herramienta puede ayudar a escribir contenido de calidad con mayor rapidez, pero no puede reemplazar la creatividad y habilidades de la persona. En este caso, usted tendría que escribir la columna de opinión, luego podría usar la herramienta para ayudarle a editar y mejorar el contenido.” Pero yo creo que me mintió, me vaciló para que no lo culpara, porque le consulté acerca de los celos en una relación de pareja (tema de un texto argumentativo de 2º Bachillerato para preparar la selectividad) y me contestó de modo impecable. Confirmó mi temor.

Nuestro alumnado cada vez está menos interesado en la lectura y más en redes sociales solo de imágenes en las que pasan horas y horas. Una tarea como leer se les hace muy cuesta arriba, cada vez tienen menos referentes. Si ahora, además, una herramienta gratuita puede hacer sus tareas… Temo que se conviertan en analfabetos funcionales y entonces ya sí, estarán a merced de quienes los quieran manejar. Le pregunté esto mismo al GPT3 y escurrió el bulto: “Si los alumnos se convierten en analfabetos funcionales, esto es un problema que debe abordarse con la educación y la formación adecuadas”. Pues eso.