Lexicografía

Me mandan un vídeo antiguo del Yuyu en Canal Sur Radio comentando las palabras que acababa de incorporar la RAE al diccionario, entre ellas "sieso" en una segunda acepción: "Dicho de una persona: Desagradable, antipática, desabrida. U. t. c. s.". La verdad es que prefiero la definición que daba Pedro Payán en su superventas El habla de Cádiz, que incluía además su explicación cabal: "Sieso. Individuo de trato difícil, de carácter atravesado, antipático, mala persona, que obstaculiza o hace incómoda la vida a los demás". "El valor peyorativo dado al término viene de la comparación que el hablante desea establecer entre el ano -como parte inferior del cuerpo, podríamos decir- y el juicio que nos merece cierto tipo de individuo". Yo así lo visualizo mucho mejor y podría decir que lo vivencio. También incluía Payán "Sieso manío", que es la categoría superior: "el colmo de lo que un hombre puede ser de antipático, odioso y de mala condición o intención. Véase que solo hace referencia a varones. No hay equivalencia para el femenino". (Aquí me detengo con un estremecimiento de género: ¿estamos ante un agravio heteropatriarcal?).

Sigo leyendo: "El DRAE dice de manido: 'Ajado, sobado; pasado de sazón'. Imagínense entonces lo que supone para el hablante de sentido peyorativo máximo". La RAE tiene que aterrizar más (quizá debería ir a MasterChef o a sobrevivir a alguna isla). Luego hay otra cuestión. Ahora que tanto se lleva en literatura la oralidad, realmente convendría atender a la fonética. No es "sieso" sino "ssïesso", con diéresis y una "ese" doble, reincidente, serpentina, metáfora sonora de la vil y arrastrada condición del individuo que ostenta el adjetivo hasta sustantivarlo, más el coraje que da y que podríamos decir que choca entre labio, diente y encía. Si fuésemos alemanes lo podríamos escribir con esa "b" alta que ellos tienen (pero quizá la tipografía del Diario de Cádiz no) (ß), lo que le daría una connotación como de sieso gótico o incluso nazi, más siniestra todavía.

Si yo enviara un anónimo a Madrid con este texto: "ssïesso manío", seguro que la liaba. O no. Por cierto, "sieso" viene de "sessus" ('asiento'), como eufemismo por contigüidad. Sinónimo: 'cabrón con pintas'. Pero esta es otra entrada.