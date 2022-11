Elecciones municipales en Cádiz: Un menú de segundos platos

La Alcaldía de Cádiz en juego. Las posibilidades prácticamente indescifrables. El resultado electoral del todo impredecible. Por no hablar de las cuentas posteriores hasta sumar el deseado 14 que permita a unos u otros gobernar la ciudad para los próximos cuatro años. Hacía tiempo que no asomaban unas elecciones tan inciertas como las que Cádiz vivirá en mayo de 2023; porque después de las cinco mayorías absolutas de Teófila Martínez el resultado de 2015 no fue una sorpresa, por más sorpasso que PSOE y la entonces Podemos de Kichi cocinarán después, y la victoria de Kichi en 2019 estaba prácticamente cantada (aunque posiblemente no con la contundencia que lo hizo, al borde de la mayoría absoluta).

De cara a la próxima convocatoria, todo se presenta excesivamente reñido o incierto, y a buen seguro habrá sorpresa ese 28 de mayo en el que la ciudadanía estará citada con las urnas. Las encuestas de unos y otros reflejan como hechos más considerables una bajada de Adelante Cádiz y un ascenso del PP, lo que unido al dictamen que la ciudadanía dicte respecto al PSOE, a una previsible desaparición de Ciudadanos (como viene sucediendo a nivel estatal y autonómico) y a la incógnita que las distintas plataformas y ocurrencias electorales que están surgiendo tengan hace de las elecciones el escenario propicio para que todos busquen lograr la Alcaldía.

No obstante, esta previsible realidad que dibuja la política local a día de hoy no se corresponde, en absoluto, con la apuesta de los partidos a la hora de concurrir a la cita electoral. Ahora que se disputa el Mundial de fútbol, es como si las distintas selecciones hubieran alineado a jugadores suplentes dejando en sus países a las grandes estrellas futbolísticas. Da la impresión de que las siglas políticas van a apostar por candidatos de segunda, bajando el listón (en algunos casos de forma considerable) respecto a las elecciones de 2015 y también en comparación a las opciones que a lo largo de estos años se han planteado o directamente se han intentado, sin éxito.

Es una especie de mal endémico que afecta a todas las fuerzas políticas, a la espera de conocer el elegido por el Partido Popular y la posible maniobra que Vox realice para situar a un candidato que pueda entrar en la pelea por incorporarse a la Corporación Municipal.

Adelante Cádiz, por empezar por el actual gobierno, no podrá repetir con José María González en esa concepción -respetable, faltaría más- de que a los ocho años el político debe marcharse y dejar paso a otro. Ha esperado esta formación a que el alcalde tome la decisión final, lo que ya de por sí deja claro que la primera opción era Kichi, y que no había un plan B claro ya que las opciones se repartían entre David de la Cruz (el elegido finalmente) y Lola Cazalilla.

El escenario del PSOE parece todavía más llamativo, ya que el partido apostó por un candidato que ha rechazado tal responsabilidad. José Pacheco era la apuesta de los socialistas, que tras mucho intentarlo y mirar entre sus filas, optan por Óscar Torres -que aún le tiene que ganar la partida de las primarias a Rosa de la Flor, lo que también es una evidencia de que no hay una opción rotunda y unánime-, que asumió el liderazgo municipal hace apenas once meses y siendo el tercer portavoz del PSOE en este mandato (por detrás de Fran González, que fue el candidato en 2019 y que no llegó a tomar posesión de su acta de concejal por el mal resultado electoral, y de Mara Rodríguez, cuyo poder fue cuestionado en varias ocasiones por el aparato del partido hasta que terminó dimitiendo a principios de este año).

Cosa parecida ocurre en el Partido Popular. Bruno García es la opción preferida, pero el diputado andaluz y exconcejal no está por la labor de asumir el reto, lo que lleva a plantear alternativas -todas secundarias- que pasan por José Manuel Cossi o Juancho Ortiz, principalmente. Y salvo sorpresa, será uno de estos dos los que termine liderando el proyecto popular.

En Ciudadanos han decidido repetir la jugada de hace cuatro años (de dudosa eficacia) y dar por finalizado el trabajo del actual equipo municipal para poner un nuevo rostro (el del exdiputado autonómico Juan de Dios Sánchez) al frente de la próxima candidatura. Una llamativa decisión de un partido que ante la caída que viene experimentando en las últimas convocatorias electoral quizás debería haber apostado por mantener a las actuales concejalas Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo (que han demostrado un trabajo serio y responsable en este mandato) en la cabecera del cartel para el próximo año.

El escenario es tan de segundo plato, que ahora lidera una iniciativa independiente quien hace tres años fuera el número 4 de Ciudadanos, Eugenio Belgrano. Un terreno independiente, si finalmente concurre a las elecciones, que también ha estado explorando sin aparente éxito final el exportavoz de Ciudadanos Juan Manuel Pérez Dorao, cuyo nombre tenía también predicamento en parte de la ciudadanía por el trabajo demostrado entre 2015 y 2019.

Así las cosas, todo lo interesante que se presentan las elecciones de mayo lo tienen de descafeinados los candidatos que hasta la fecha se están anunciando. Como la afición que espera el fichaje de un delantero estrella y el club termina contratando a un defensa que estaba sin equipo; o como el niño que aguarda al 6 de enero y recibe de los Reyes un regalo de inferior categoría del que había pedido.

El candidato es un factor fundamental hoy en día, con unas convocatorias electorales cuyos programas electorales apenas lee nadie. Algo así como con la comida, que muchas veces entra por los ojos en función de como se presente el plato. Y el menú que están cocinando los partidos para mayo de 2023 no parece de primera.