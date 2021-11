El mejor modo de honrar a los muertos es cultivar sus campos". Este proverbio africano me vino inmediatamente a la cabeza cuando me enteré del fallecimiento de Gabriel Delgado, director del Secretariado Diocesano de Migraciones. Me dicen que algunas personas han descubierto a Gabriel a raíz de su fallecimiento y tras escuchar y leer todo lo que se ha dicho de él. Yo, gracias a Dios, tuve la gracia de conocerle hace más de cuarenta años y, desde entonces, no he dejado de admirarlo y de inspirarme en su vida.

Dicen que a lo largo de los años tenemos que ir cambiando porque la vida y sus circunstancias cambian. Eso es cierto para algunas cosas pero creo que hay otras realidades que no solo no hay que cambiar sino que hay que ir profundizando en ellas. Me refiero al ámbito de los principios y de las convicciones profundas. No he visto cambiar a Gabriel en esos cuarenta años en lo que era más fundamental para él: su adhesión personal a Jesús de Nazaret, con todo lo que eso ha supuesto para su vida. Cuando se conoce a Jesús y uno se deja seducir por Él, por su vida y sus palabras, se opta, libre y alegremente, por vivir de una determinada manera: desde el servicio, desde la compasión, desde el hacerse prójimo y buen samaritano. Así y solo así se explica la vida de muchas personas y la de Gabriel Delgado entre ellas. Seguidor de Jesús, con los ojos bien abiertos para ver los heridos al borde de todos los caminos de la vida, y compasivo para acercarse a ellos y ayudarles a que recobren la vida.

Si miramos a nuestro alrededor descubriremos que existen entre nosotros personas que viven para los demás y que no son extraterrestres. Porque ser así está al alcance de todos, también de cada uno de nosotros. Cada uno donde esté, y llegando hasta donde pueda llegar. Gabriel nos lo recuerda. Y Gabriel nos pasa el testigo. Él descansa en paz ahora. Nosotros no debemos descansar. Los campos que él cultivó siguen estando ahí. Y reclaman que nos ocupemos de ellos.